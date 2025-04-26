未婚夫是獨子…準婆婆規定必須生2男！狂列「規矩」嗆：不從就斷絕關係
婆媳問題一直是很難解的困擾，一名女網友分享，因結婚和育兒規劃和婆婆想的不同，為此爆發激烈衝突，讓身為獨子的未婚夫也夾在中間難以做人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己和未婚夫達成共識，僅去登記結婚、不辦傳統婚宴，婚後將共同負擔費用，包含租屋和產後入住月子中心的費用。
這名女網友進一步說明，這些決定傳到準婆婆耳裡時，遭到強烈反對，堅持結婚要辦流水席、婚後必須住家裡、要求她生2個兒子，婆婆會親自調養，但費用需自行負擔，揚言若不按照要求，就會與兒子斷絕來往。
貼文一出後，不少網友都表示「這位準婆婆，口氣真大，媳婦還沒有進門，就下馬威了」、「太恐怖了吧，還沒結婚規矩一堆，真結婚了會冒出更多的規矩，給她坐月子又不是免費還指定2個」、「這門不能進啊！以後這位惡婆會想出好幾千個可怕的計謀，來惡整欺負妳的」、「自己都只生出一個男的」、「這麼瘋的婆婆真的要趕快逃」。
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