未婚夫是獨子…準婆婆規定必須生2男！狂列「規矩」嗆：不從就斷絕關係

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

2025-03-13 00:35