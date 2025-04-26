娶到富家千金就能少奮鬥10年？過來人崩潰：像被岳母圈養的小狗

台灣房價高漲，不少人開玩笑想娶富婆、嫁給富二代，就能少奮鬥十年。一名網友分享，自己的太太家是有名望的大地主，結婚後給房又給車，但卻發現一件事，讓他開心不起來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己無父無母，沒什麼特殊背景，剛跟太太交往時，很喜歡她的善良和溫柔，但後來才知道太太是有名望的大地主，也不知道岳父、岳母如何同意這門婚事，以為人生要從此變彩色，卻發現事情沒有這麼單純。

這名網友進一步說明，婚前岳父、岳母就買好房子，但家裡窗簾的顏色，到要開什麼牌子的汽車，岳母全都會干涉。就連生小孩、養寵物、出國旅遊，都是要按照岳母的意思，容不下他任何一點意見。

這名網友表示，雖然婚後生活過得很優渥，也非常愛老婆，但結婚短短1年，就覺得失去自己的生活空間，像被岳母圈養的小狗，直言「我到底還有什麼人生可言，多到根本講不完的事，真要講完你們也懶得看」。

貼文一出後，多數網友都表示「只能說拿人手短，經濟無法獨立就只能這樣子」、「搞不好就是看上你無父無母，才能這麼好掌控」、「不缺錢的日子已經比很多人好多了，看你能不能換個想法囉」、「看你是當狗快樂，還是當人才逍遙自在」、「有錢人的困擾，一般人不懂」、「都是你自己的選擇，要錢要好過的生活，總是要有付出啊」。