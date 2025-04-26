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年輕奶爸搭飛機發小禮物！他看了紙條感動喊：懂做人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，飛機上有名年輕奶爸在發小禮物，提醒寶寶是第一次搭飛機，特別準備耳塞跟小糖果，希望能獲得大家的體諒。示意圖／Ingimage
一名網友分享，飛機上有名年輕奶爸在發小禮物，提醒寶寶是第一次搭飛機，特別準備耳塞跟小糖果，希望能獲得大家的體諒。示意圖／Ingimage

搭飛機時若遇到小孩哭鬧，真的會超崩潰！一名網友分享，飛機上有名年輕奶爸在發小禮物，提醒寶寶是第一次搭飛機，特別準備耳塞跟小糖果，希望能獲得大家的體諒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書「日本自由行討論區」表示，近期搭乘飛機時，有名年輕的奶爸正在發小禮物，紙條上寫著「我們是第一次搭飛機的小寶寶，可能會用高八度音頻來表達情緒，請原諒我們不是故意要當空中DJ！」，準備耳塞和小糖果，希望大家在旅途中能更甜、更舒適一些。

這名網友進一步表示，「雖然我不認識你，但我很讚賞你的有心，重點是從頭到尾都沒聽到小嬰兒的哭鬧聲啊！」。

貼文一出後，多數網友都表示「超棒的，希望一些飛機上放任小孩吵鬧聊天的家長們，可以看到後稍微同理心一下」、「這種懂得做人的爸媽，就算小孩吵整路，我都不會有意見」、「我不會怪認真的父母，我只會怪那種『啊我就沒辦法，你想要怎樣』的恐龍父母」、「第一次看到有家長會這麼做，這人品是一流」。

小孩 搭飛機 父母 禮物 糖果

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