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兒子沒錢結婚求助家人 母不客氣回酸1句讓他瞬間無言

聯合新聞網／ 綜合報導
不少父母為了兒女的婚姻，都會伸援資助經費。 示意圖／ingimage
不少父母為了兒女的婚姻，都會伸援資助經費。 示意圖／ingimage

不少父母為了孩子要成家立業，都會伸出援手資助。有一名女網友透露公司裡有位女性長輩，因為兒子準備要結婚，這位長輩要他自己出聘金和餅錢，而且還要搬出去，若沒能力就去入贅，讓兒子無言以對，不過不少男性網友反而表示可接受入贅。

女網友在Dcard以「現在的男生會有人願意入贅的嗎？」為題發文，她說公司這名60多歲的阿姨提到30幾歲的兒子準備要結婚，女方開出36萬聘金和餅錢的條件，但兒子因為沒錢想跟家裡拿，讓阿姨不客氣地說，「如果你要結婚，這36萬的聘金和餅錢要你自己出。結婚之後也不能繼續住家裡，得搬出去」。

原PO說兒子聽完很生氣，但阿姨說得更直接，「如果你沒能力自己結婚，那就別結了，又或者是你如果真的拿不出錢，也可以去跟女方說你要入贅，請女方出36萬聘金和餅錢給你」，兒子聽完後沉默不語。

原PO表示，大家聽完都稱讚這位阿姨是「超開明又明理的媽媽」，而她也好奇有多少男生會因為拿不出聘金和餅錢，就願意選擇入贅？

貼文引起熱議，「現在還有要聘金，是多喜歡父權？」、「36萬+餅錢都沒有，還不積極跟女方家人協商，還是別結了吧」、「阿姨做法沒錯啊，結婚自己沒錢還埋怨父母不幫忙，以後不啃老就不錯了，還指望他養老嗎？現在都是養老防兒了」、「覺得可以要聘金，但是就要要求對方也要給出等值嫁妝，男生媽媽的想法沒錯，自己出不了錢，還要當媽寶去結婚？」

多數男性網友則表示可以接受入贅，「必須看女方家多有錢，如果她是富商我願意入贅」、「以台灣這個時代，要是男生家礦不多，又領基本底薪的話，我願意入贅。女生願意選你，根本天上掉下來的禮物」、「男生多半願意，但會卡在男方家長（觀念太守舊），但這種框架，錢夠多就輾得過去」、「白富美，是男的都願意」、「入贅有什麼嗎？是個人家族臉面重要，還是下半輩子錢多都花不完還可以幫助家裡重要？人很現實的，一比就知道了」、「入贅、嫁娶都是意識形態的用詞，我是不在乎的」。

結婚 聘金

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