帶長輩出國是「地獄級挑戰」？網傳授5大注意事項不怕旅行變修行！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「帶長輩出國注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大長輩出國注意事項。

不少人都有跟著爸媽或長輩出國旅遊的回憶，而當長大有了經濟能力後，也會想換自己當「主揪」，帶他們出國走走、好好盡孝；然而，帶長輩旅遊卻常被形容為「地獄級挑戰」，從跟著去玩，變成自己規劃行程、帶隊，難度瞬間升級，若想實現一場讓自己跟長輩都心滿意足的異國之旅，事前規劃便至關重要。

「購物地點」選擇超市、商店街或伴手禮店 「交通方便的住宿」避免舟車勞頓

▲ 網友熱議TOP5 長輩出國注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路針對帶長輩出國注意事項的討論，許多網友都提及「購物地點」的安排應以「老少咸宜」為原則，有部落客舉例，文青小店或設計品牌等通常較受年輕人喜愛，但對長輩來說可能不那麼有吸引力，因此安排時建議選擇當地超市、商店街或伴手禮專賣店，以符合長輩的偏好。一位網友在討論區分享「帶長輩京阪五天四夜行程心得」，表示長輩們在旅途中最開心的時刻就是購物，「因為長輩們都會從親朋好友或鄰居那邊收到一堆購物需求，要努力幫他們解完任務」，因此在落地第一天，原PO就帶著長輩進行「超市血拼」，「長輩們快樂地買了一堆麝香葡萄吃」，旅途最後，也讓長輩們在「唐吉訶德買到爽」，吸引留言總結「看起來就是購物吃飯兩點要滿足，去哪裡倒是其次了」！

此外，「選擇交通方便的住宿」也是許多人提醒的關鍵，由於長輩體力有限，選擇鄰近大眾運輸、景點或是鬧區的住宿十分重要，能減少步行距離，讓長輩輕鬆出行。有計畫帶長輩至東京旅遊的網友發文請益，想尋找「近車站和樓下比較多夜市或商店」的住宿地點，讓長輩能就近走走逛逛，留言紛紛推薦如JR車站周邊、晴空塔、淺草或上野等鬧區周圍的住宿。此外，不少人更提醒「住宿盡量不換飯店」，不僅能「讓長輩累了有地方可以休息」，也可以免去搬運行李的辛苦過程。

長輩的飲食習慣未必與年輕人相同，因此「餐點合長輩口味」同樣是許多人規劃行程時會特別注意的細節，有網友分享「帶長輩一定要準時坐下來吃三餐」，未必需造訪當地的排隊名店，而應優先考量長輩的飲食習慣，安排適合的餐廳，「依照他們的體力跟飲食狀況安排行程」。一位網友便曾帶母親到當地的知名餐廳，結果媽媽卻抱怨「不懂為什麼吃個飯要花時間排隊，寧願去旁邊小店瞎逛」，另一名網友則分享與全家出國旅遊的經驗，「預約好幾間店，我爸爸一直抱怨吃的不夠高級，吃什麼都不滿意」，讓他十分崩潰。對此，有網友建議可以在預約前先詢問長輩是否想吃這家餐廳，想吃就訂位，若不想吃也可以多找幾家備案餐廳，當天決定，讓行程更有餘裕，也讓長輩更有機會吃到滿意的餐點。

除了以上的注意事項外，出遊時「選擇計程車或自駕」，並留意「行程安排不要太緊湊」等也都是體貼長輩的貼心安排。還有哪些事情是你與長輩出國一定會多加留意的呢？如果你也正在計畫一場孝親之旅，不妨參考以上網友的分享，提前做好準備，讓旅行更加順利吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「帶長輩出國注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2024/9/13-2025/03/13，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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