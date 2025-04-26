快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

帶長輩出國是「地獄級挑戰」？網傳授5大注意事項不怕旅行變修行！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
帶長輩出國是「地獄級挑戰」？網傳授5大注意事項不怕旅行變修行！ 圖片來源/Unsplash
帶長輩出國是「地獄級挑戰」？網傳授5大注意事項不怕旅行變修行！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「帶長輩出國注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大長輩出國注意事項。

不少人都有跟著爸媽或長輩出國旅遊的回憶，而當長大有了經濟能力後，也會想換自己當「主揪」，帶他們出國走走、好好盡孝；然而，帶長輩旅遊卻常被形容為「地獄級挑戰」，從跟著去玩，變成自己規劃行程、帶隊，難度瞬間升級，若想實現一場讓自己跟長輩都心滿意足的異國之旅，事前規劃便至關重要。

「購物地點」選擇超市、商店街或伴手禮店 「交通方便的住宿」避免舟車勞頓

▲ 網友熱議TOP5 長輩出國注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5 長輩出國注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路針對帶長輩出國注意事項的討論，許多網友都提及「購物地點」的安排應以「老少咸宜」為原則，有部落客舉例，文青小店或設計品牌等通常較受年輕人喜愛，但對長輩來說可能不那麼有吸引力，因此安排時建議選擇當地超市、商店街或伴手禮專賣店，以符合長輩的偏好。一位網友在討論區分享「帶長輩京阪五天四夜行程心得」，表示長輩們在旅途中最開心的時刻就是購物，「因為長輩們都會從親朋好友或鄰居那邊收到一堆購物需求，要努力幫他們解完任務」，因此在落地第一天，原PO就帶著長輩進行「超市血拼」，「長輩們快樂地買了一堆麝香葡萄吃」，旅途最後，也讓長輩們在「唐吉訶德買到爽」，吸引留言總結「看起來就是購物吃飯兩點要滿足，去哪裡倒是其次了」！

此外，「選擇交通方便的住宿」也是許多人提醒的關鍵，由於長輩體力有限，選擇鄰近大眾運輸、景點或是鬧區的住宿十分重要，能減少步行距離，讓長輩輕鬆出行。有計畫帶長輩至東京旅遊的網友發文請益，想尋找「近車站和樓下比較多夜市或商店」的住宿地點，讓長輩能就近走走逛逛，留言紛紛推薦如JR車站周邊、晴空塔、淺草或上野等鬧區周圍的住宿。此外，不少人更提醒「住宿盡量不換飯店」，不僅能「讓長輩累了有地方可以休息」，也可以免去搬運行李的辛苦過程。

長輩的飲食習慣未必與年輕人相同，因此「餐點合長輩口味」同樣是許多人規劃行程時會特別注意的細節，有網友分享「帶長輩一定要準時坐下來吃三餐」，未必需造訪當地的排隊名店，而應優先考量長輩的飲食習慣，安排適合的餐廳，「依照他們的體力跟飲食狀況安排行程」。一位網友便曾帶母親到當地的知名餐廳，結果媽媽卻抱怨「不懂為什麼吃個飯要花時間排隊，寧願去旁邊小店瞎逛」，另一名網友則分享與全家出國旅遊的經驗，「預約好幾間店，我爸爸一直抱怨吃的不夠高級，吃什麼都不滿意」，讓他十分崩潰。對此，有網友建議可以在預約前先詢問長輩是否想吃這家餐廳，想吃就訂位，若不想吃也可以多找幾家備案餐廳，當天決定，讓行程更有餘裕，也讓長輩更有機會吃到滿意的餐點。

除了以上的注意事項外，出遊時「選擇計程車或自駕」，並留意「行程安排不要太緊湊」等也都是體貼長輩的貼心安排。還有哪些事情是你與長輩出國一定會多加留意的呢？如果你也正在計畫一場孝親之旅，不妨參考以上網友的分享，提前做好準備，讓旅行更加順利吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「帶長輩出國注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2024/9/13-2025/03/13，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

出國旅遊 長輩

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣 早上6點就見排隊人龍

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

帶長輩出國是地獄級挑戰？網傳授5大注意事項，「一定要準時坐下來吃三餐」

相關新聞

年輕奶爸搭飛機發小禮物！他看了紙條感動喊：懂做人

搭飛機時若遇到小孩哭鬧，真的會超崩潰！一名網友分享，飛機上有名年輕奶爸在發小禮物，提醒寶寶是第一次搭飛機，特別準備耳塞跟小糖果，希望能獲得大家的體諒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

帶長輩出國是「地獄級挑戰」？網傳授5大注意事項不怕旅行變修行！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「帶長輩出國注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大長輩出國注意事項。

情書簡訊

明明已切八段，我還十分想妳。

【作家的文學紀念冊】白先勇／巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（下）

1986年亞洲婦女協會（FAWA）新加坡大會開幕典禮中，辜嚴倬雲理事長扛著青天白日滿地紅國旗進場。那桿巨大的國旗壓在辜嚴倬雲身上，好像她那嬌小的身軀正在承擔著中華民國整個國家的重量一般……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。