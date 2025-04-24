想娶30歲越南女友！媽喊「聘金125萬」 網狂勸退：不要人財兩失

有些男性到了適婚年齡若仍單身，會選擇花錢娶外籍新娘。一名網友和越南女友是搭訕認識的，交往了一年多後想結婚。女方媽媽要求聘金約十億越南盾，並規劃一甲的土地要給他們，於是想問問網友們，「越南的跨國價格跟費用的開銷」。

一名網友在Dcard「結婚板」發文，他和越南女友是搭訕認識的，而非仲介公司或他人介紹的，女方30歲，他們交往一年多想結婚。前陣子他有去越南找女方並認識對方家人，他們的經濟狀況不錯，房子是坪數超大的平房，也有一望無際的田地在租人耕作，父母生活不用擔憂，但位於偏鄉，到最近的城市龍川市大概要40分鐘。

關於結婚的事，女友媽媽要求十億越南盾，大概台幣125萬元，但越南的婚禮，包含要給他們的金飾和流程女友媽會處理，甚至有一甲的土地要給他們，女友媽表示，「希望女兒以後常常回國探望他們，因此可以蓋一間房」。原po想問問，「這樣的價格算可以嗎？」。

網友紛紛勸退原po，「比找仲介還貴欸？而且外國人無法直接擁有越南土地，所以那個地跟房子跟你沒關係，就是要給她女兒的」、「十億越盾？？？已經超過市場行情，祝福你不要人財兩失」、「娶了越南太太後，要定期給娘家匯款，回去也都要帶金子當禮物，你口中的一甲地蓋養殖場房子，未來都是女婿出錢哦~可以再多觀察」、「其實你可以試探你女友看看，說自己真的沒錢，沒辦法拿這麼多錢給妳娘家當聘金，但一起結婚生活可以負擔，看看你女友反應，若她態度轉冷，不想結了，大概就是只想找肥羊而已」、「以我身邊經驗分享給你，身邊五個娶越南女生三個都跑掉」。

不過，有網友則認為，「站在女方家長的角度，也會怕女兒嫁很遠會不會被老公那邊的人欺負，或許聘金是一個最簡單的安全感吧，不過還是要依你自己的能力為主啦！如果讓我娶到一個互相相愛的老婆，回娘家還能出國玩，我應該求之不得」、「嗯…你們既然是自由戀愛認識的，去問一般越南新娘仲介的價格就沒意思了吧？多了感情在裡面，很多事情有衡量空間及信任空間，跟自己老婆商量好即可，若超出能力範圍，小倆口也先私下討論好，再口風一致面對岳家」。