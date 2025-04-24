她讚跟大叔交往超開心 情緒穩定不擔心開銷 網提隱憂：隨時被取代

與「大叔」交往有什麼優缺點呢？一名女網友發文，稱她與相差16歲的大叔交往，所有生活費、甚至是出國旅行的費用都是大叔出，平時只要「裝可愛」就可以了，讓她直呼跟大叔交往很開心，對此，有網友提出隱憂，認為她「隨時可能被取代掉」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟「大叔」男友相差16歲，所有的生活花費，包括電話費、健保費、伙食、水電瓦斯都是大叔出，甚至出國旅行的費用也是他負責，原PO喜歡在網路上買東西，大叔也會幫忙取貨，她平時只需要裝可愛等大叔回家就好了。

原PO表示，大叔情緒非常穩定，每次她發脾氣時，大叔都等到她氣消，情緒平穩後才跟她說話，都沒跟她大聲吵架過，同時也很疑惑，與大叔交往有何缺點，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有不少網友提出隱憂，認為原PO隨時可能被取代掉，「當一段關係主要是靠金錢維持時，選擇權就不在妳手上了，今天他可以用錢包養妳，也就代表他可以用錢包養別人，對他來說，這樣的情感可能是可以被取代的」、「妳的好日子也沒剩多久了，說實話男人不管有錢沒錢，都喜歡較年輕的」、「好好享受，妳的保質期大概剩半年，大叔就要換新的了」。

也有網友分享跟大叔交往的經驗，「我男朋友大我18歲，他不是提款機，他是我男友，我有在上班，覺得自己的費用就要自己承擔，不要覺得他幫妳出什麼都是理所當然」、「最近也遇到個大叔曖昧，差13歲，不得不說蠻有戀愛感的，情緒穩定，還可以暢談一些人生觀」、「我也是跟大叔交往，我們也相差16歲，大叔真的很不錯，他的工資也是全部上繳給我自行分配」。