男友食量大餐費貴！她輪流付嘆「不公平」 網曝解方：吃飯、旅遊都用這個付

不少情侶一起吃飯會AA制或是輪流付，只要雙方有共識都是不錯的方式。一名網友和男友吃飯都是輪流付，但男友食量較大加上還會拿她的份去吃，她認為很不公平，因此想改成AA制，但男友卻表示「不用算這麼清楚」，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她跟男友出去吃飯餐錢一直都是輪流付，貴和便宜的都會付到，但男友食量比較大，不管吃什麼都會加肉、加麵、加飯，吃火鍋時男友也會夾她的份去吃。

原po點的單價也不會比男友高，兩人一餐600元的話，她吃200元、男友則吃400元，後來也跟男友說想改成各付各的，但對方卻認為不用算那麼清楚，令她不禁直呼，「一人付一餐根本不公平吧」。她也表示，有一次回家前她陪男友去買晚餐，但自己沒有要吃家裡有準備，對方付錢時還轉頭說，「不是應該要妳出嗎？」，她後來拒絕了。

網友紛紛表示，「他不想算清楚是因為他是佔便宜的一方，妳就只能堅持跟他各付各的，不能就分手，擺明佔妳便宜」、「我也交過一任這樣的，就是在佔妳便宜沒錯，建議是塊陶（快逃）」、「感覺他在佔妳便宜欸，我跟男友也是輪流付， 但我反而是在他付錢的時候會故意點便宜的」。

有網友認為，「確實挺計較的」、「所以沒錢真的不要談戀愛，或是找一個花費差不多的」、「既然你們決定輪流付，何必又算這麼清，不覺得算那麼清楚很累嗎，又不是每次你付錢單價都吃很貴，居然連量都要算…」、「一一算清楚很累啦，不是說一定要AA或各付各的，而是雙方都有為對方付出就好」、「只看餐費好像不太準，畢竟不知道其他方面的費用，你們是怎麼處理」。

有網友則建議，「我跟男友之前唸大學時，拿出一個共用錢包，吃飯、旅遊都用這個付，但因為男友食量大，他會多放500-1000元/月，給你參考看看」、「如果一直都是輪流，那突然要改，可能委婉些，試著用『自己經濟上有壓力，可不可以付自己的部份就好』這樣的說法，這樣對方也可以自在的點自己想吃的，反正是各自付各自的」。