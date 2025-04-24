快訊

川普之亂爆美元信心危機 民眾存款上演「棄美從金」？

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

男友食量大餐費貴！她輪流付嘆「不公平」 網曝解方：吃飯、旅遊都用這個付

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友和男友吃飯都是輪流付，但男友食量較大加上還會拿她的份去吃，她認為很不公平。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 示意圖／ingimage
有網友和男友吃飯都是輪流付，但男友食量較大加上還會拿她的份去吃，她認為很不公平。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 示意圖／ingimage

不少情侶一起吃飯會AA制或是輪流付，只要雙方有共識都是不錯的方式。一名網友和男友吃飯都是輪流付，但男友食量較大加上還會拿她的份去吃，她認為很不公平，因此想改成AA制，但男友卻表示「不用算這麼清楚」，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她跟男友出去吃飯餐錢一直都是輪流付，貴和便宜的都會付到，但男友食量比較大，不管吃什麼都會加肉、加麵、加飯，吃火鍋時男友也會夾她的份去吃。

原po點的單價也不會比男友高，兩人一餐600元的話，她吃200元、男友則吃400元，後來也跟男友說想改成各付各的，但對方卻認為不用算那麼清楚，令她不禁直呼，「一人付一餐根本不公平吧」。她也表示，有一次回家前她陪男友去買晚餐，但自己沒有要吃家裡有準備，對方付錢時還轉頭說，「不是應該要妳出嗎？」，她後來拒絕了。

網友紛紛表示，「他不想算清楚是因為他是佔便宜的一方，妳就只能堅持跟他各付各的，不能就分手，擺明佔妳便宜」、「我也交過一任這樣的，就是在佔妳便宜沒錯，建議是塊陶（快逃）」、「感覺他在佔妳便宜欸，我跟男友也是輪流付， 但我反而是在他付錢的時候會故意點便宜的」。

有網友認為，「確實挺計較的」、「所以沒錢真的不要談戀愛，或是找一個花費差不多的」、「既然你們決定輪流付，何必又算這麼清，不覺得算那麼清楚很累嗎，又不是每次你付錢單價都吃很貴，居然連量都要算…」、「一一算清楚很累啦，不是說一定要AA或各付各的，而是雙方都有為對方付出就好」、「只看餐費好像不太準，畢竟不知道其他方面的費用，你們是怎麼處理」。

有網友則建議，「我跟男友之前唸大學時，拿出一個共用錢包，吃飯、旅遊都用這個付，但因為男友食量大，他會多放500-1000元/月，給你參考看看」、「如果一直都是輪流，那突然要改，可能委婉些，試著用『自己經濟上有壓力，可不可以付自己的部份就好』這樣的說法，這樣對方也可以自在的點自己想吃的，反正是各自付各自的」。

AA制 情侶 男友

延伸閱讀

UNIQLO不只賣衣服！全台僅5間店有「這服務」 網讚：很方便

不當盤子有錯？他用副廠貨被女友嫌「很會省」 網：別想太多

她疑惑為何男生不願表達負面情緒 網嘆：從小被教的生存方式

為何出國自由行容易吵架？網揭關鍵原因「先做好這準備」

相關新聞

男友食量大餐費貴！她輪流付嘆「不公平」 網曝解方：吃飯、旅遊都用這個付

不少情侶一起吃飯會AA制或是輪流付，只要雙方有共識都是不錯的方式。

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

新屋裝潢 鄰居阿姨們想闖進且問東問西 網安慰：沒有惡意

老一輩的習慣？一名女網友在Dcard抱怨，近日新房子正在裝潢，鄰居阿姨們卻一直串門子，執意要進屋參觀。原PO透露一位阿姨除了不斷想進到屋裡，還會試探裝潢總共花費多少，對此她非常不自在，以「不知道」敷衍帶過，困擾的她崩潰詢問網友「遇到相同情形會怎麼做」。

校園性侵、不尊重兒少...近一年這些事掀起親子性教育關注聲量

親子如何談性不踩雷？

好友旅費不還 仍吃大餐、買家具給男友 她嘆金錢看清朋友

面對欠錢不還的朋友，該如何處置呢？一名女網友發文，稱她原本要邀請朋友參加員工旅遊，但因朋友沒有多餘金錢，想「分期付款」請她代墊旅費，她就答應了，未料朋友事後一直沒有還錢，一直拖拖拉拉，還幫男友買家具，讓她感到很心寒，忍不住感嘆：「金錢成了友情的試金石，真的是讓人心情複雜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。