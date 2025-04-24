快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

新屋裝潢 鄰居阿姨們想闖進且問東問西 網安慰：沒有惡意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露近日裝潢新家時鄰居阿姨們一直想參觀，他很傻眼。 示意圖／ingimage
一名女網友透露近日裝潢新家時鄰居阿姨們一直想參觀，他很傻眼。 示意圖／ingimage

老一輩的習慣？一名女網友在Dcard抱怨，近日新房子正在裝潢，鄰居阿姨們卻一直串門子，執意要進屋參觀。原PO透露一位阿姨除了不斷想進到屋裡，還會試探裝潢總共花費多少，對此她非常不自在，以「不知道」敷衍帶過，困擾的她崩潰詢問網友「遇到相同情形會怎麼做」。

原PO表示某天晚上，設計師正在驗收收尾工作，時間較晚只剩他一人，因有需要移東西到梯廳所以大門微開。同一棟九樓的阿姨居然直接走進來問設計師「可以參觀一下嗎」尷尬的設計師不知怎麼反應只好同意，原PO坦言「其實我是蠻不舒服的，但我不怪他…」，秉持著敦親睦鄰的態度她還是忍了下來。

沒想到事情還沒結束，某天原PO在現場監工，換七樓阿姨一直想要闖入。因為恰巧門開著，阿姨先是探頭，接著問「妳們家好漂亮，中間走道還有做電燈欸！我們家都沒有」，身體不斷嘗試進屋，嚇的她默默將手擋在門口，阿姨還追著問「妳這樣裝潢全部花多少錢」，傻眼的原PO只好敷衍帶過，也怒道「這些人到底煩不煩，到底我應該怎麼做還是怎麼回答比較好？」

貼文下方網友紛紛安撫「就只是很平常找話題聊天的鄰居交流（老一輩）」、「能理解，老人比較多沒有邊界感的又好奇同樣的房子能做什麼裝潢」、「有時候只是覺得做的不錯，想參考裝潢」、「禮貌拒絕不會影響妳什麼的，不用想太多」、「如果沒有太不禮貌，可以微笑婉拒即可」、「可以在門口貼謝絕參觀」。

也有人建議「我會很樂意分享也， 畢竟是同一個社區，未來可能也需要鄰居協助的地方」、「如果沒有什麼惡意，可以敦親睦鄰一下」、「我的大樓每間都在裝潢，大家也都會互相想看對方房子，我個人沒這麼反感」、「年紀再大一點會覺得這些阿姨們其實很有趣，雖然有些八卦但是也很熱心」。

房子 鄰居

延伸閱讀

貝森特表態貿易戰不可持續 陸回應：談，大門敞開

新壽五大商辦導入AI智慧機器人 強化不動產物業管理

影／ 蕭男移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居透露：是社區頭痛人物

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

相關新聞

新屋裝潢 鄰居阿姨們想闖進且問東問西 網安慰：沒有惡意

老一輩的習慣？一名女網友在Dcard抱怨，近日新房子正在裝潢，鄰居阿姨們卻一直串門子，執意要進屋參觀。原PO透露一位阿姨除了不斷想進到屋裡，還會試探裝潢總共花費多少，對此她非常不自在，以「不知道」敷衍帶過，困擾的她崩潰詢問網友「遇到相同情形會怎麼做」。

好友旅費不還 仍吃大餐、買家具給男友 她嘆金錢看清朋友

面對欠錢不還的朋友，該如何處置呢？一名女網友發文，稱她原本要邀請朋友參加員工旅遊，但因朋友沒有多餘金錢，想「分期付款」請她代墊旅費，她就答應了，未料朋友事後一直沒有還錢，一直拖拖拉拉，還幫男友買家具，讓她感到很心寒，忍不住感嘆：「金錢成了友情的試金石，真的是讓人心情複雜」。

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

校園性侵、不尊重兒少...近一年這些事掀起親子性教育關注聲量

親子如何談性不踩雷？

老婆隱藏6000萬私房錢欲淨身出戶 網群勸別衝動需留意「這規定」

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發表了一篇貼文，透露她與丈夫從國中同學一路走到夫妻，攜手度過了將近40年的歲月。然而，隨著丈夫工廠的經營逐漸走向黃昏，訂單減少、員工縮減至僅剩3人，她心中萌生了離婚的念頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。