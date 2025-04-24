新屋裝潢 鄰居阿姨們想闖進且問東問西 網安慰：沒有惡意

老一輩的習慣？一名女網友在Dcard抱怨，近日新房子正在裝潢，鄰居阿姨們卻一直串門子，執意要進屋參觀。原PO透露一位阿姨除了不斷想進到屋裡，還會試探裝潢總共花費多少，對此她非常不自在，以「不知道」敷衍帶過，困擾的她崩潰詢問網友「遇到相同情形會怎麼做」。

原PO表示某天晚上，設計師正在驗收收尾工作，時間較晚只剩他一人，因有需要移東西到梯廳所以大門微開。同一棟九樓的阿姨居然直接走進來問設計師「可以參觀一下嗎」尷尬的設計師不知怎麼反應只好同意，原PO坦言「其實我是蠻不舒服的，但我不怪他…」，秉持著敦親睦鄰的態度她還是忍了下來。

沒想到事情還沒結束，某天原PO在現場監工，換七樓阿姨一直想要闖入。因為恰巧門開著，阿姨先是探頭，接著問「妳們家好漂亮，中間走道還有做電燈欸！我們家都沒有」，身體不斷嘗試進屋，嚇的她默默將手擋在門口，阿姨還追著問「妳這樣裝潢全部花多少錢」，傻眼的原PO只好敷衍帶過，也怒道「這些人到底煩不煩，到底我應該怎麼做還是怎麼回答比較好？」

貼文下方網友紛紛安撫「就只是很平常找話題聊天的鄰居交流（老一輩）」、「能理解，老人比較多沒有邊界感的又好奇同樣的房子能做什麼裝潢」、「有時候只是覺得做的不錯，想參考裝潢」、「禮貌拒絕不會影響妳什麼的，不用想太多」、「如果沒有太不禮貌，可以微笑婉拒即可」、「可以在門口貼謝絕參觀」。

也有人建議「我會很樂意分享也， 畢竟是同一個社區，未來可能也需要鄰居協助的地方」、「如果沒有什麼惡意，可以敦親睦鄰一下」、「我的大樓每間都在裝潢，大家也都會互相想看對方房子，我個人沒這麼反感」、「年紀再大一點會覺得這些阿姨們其實很有趣，雖然有些八卦但是也很熱心」。