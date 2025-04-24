校園性侵、不尊重兒少...近一年這些事掀起親子性教育關注聲量

在資訊爆炸與性別意識快速轉變的時代，性教育早已不只是學校與教材的責任。面對孩子一句「那是什麼？」「你怎麼知道我是男生？」許多家長卻仍語塞、尷尬。近一年不少校園爭議、社會事件，將「親子性教育」話題再推向聲量高峰，引爆家長們對「怎麼談、該不該談、談到哪裡」的三重焦慮。

桃園市某國小女老師被控於2020年性侵班上小六男童，甚至懷孕生子，一審遭桃園地院重判以妨害性自主罪判刑17年6個月。女老師荒唐行為引發各界撻伐，不但被學校解聘，並被依「狼師條款」重懲她終身永不得錄用為教師。女老師不服上訴，高等法院22日再度開庭，並採不公開審理方式；面對鏡頭，女老師在律師的保護下，不發一語快步離去。有網友表示，「不服很正常，看看男狼師強暴性侵女學生使其懷孕引產也沒判這樣的重」、「乾哥乾妹殺資優生各判9年，陳修將殺女友判10年」；也有人批評，「居然這樣毀掉人家的人生」。

從小建立正確的性教育觀念，能幫助青少年辨識風險、設定界線，降低遭遇性侵害的可能性。衛福部國民健康署「健康九九網站之青少年好漾館」網站提供家長與青少年談「性」的工具與資源，強調建立親子間談「性」的溝通橋樑，避免因性教育知識不足而發生沒有防護措施的性行為。 ​

對兒少的不尊重促聲量高點 引爆家長擔憂？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「親子與性教育」近一年（日期：2024/1/1～2025/3/5）累積5萬多筆聲量，其中聲量三大高點分別出現在2024年4、7、12月。

黃子佼4月被爆出持有兒童性剝削影片，多位明星發文連署要修法護兒少，引發網友熱議，「絕對要修法，誰無兒女？零容忍」。

不到4個月，台北市幼兒園爆發狼師案，經檢方調查，嫌犯毛畯珅涉性侵、猥褻多名女童，二審遭判28年8個月徒刑。

2024年底，傳出17歲少女在麥當勞打工期間，疑遭主管利用排班權力多次性侵而輕生，雖然涉性侵的主管後來獲不起訴處分，但在當時仍引發麥當勞抵制潮，卻有建中生特意吃麥當勞並發文「沒有女權的世界真好」，言論惹怒網友，逼得建中校方緊急出面道歉，承諾為防止類似事件再度發生，將持續深化品格教育與性別平等教育。

國健署建議親子溝通「3不1要」 將有助孩子分享心事

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

關於「親子與性教育」近一年探索概念出現「青春期、3不1要、少年願望事務所、ROOM XX」等字詞。「青春期、3不1要」出現在國健署臉書貼文，進入青春期的青少年對戀愛難免會有憧憬，但父母卻擔心孩子的行程與情感發展，國健署提供「3不1要」的親子溝通技巧，不過度反應、不批評比較、不窺探隱私，並要表達同理心，將有助於孩子願意分享心事，及提升親子關係。

《少年願望事務所》則是公視的一檔節目，透過節目道出不同世代的親子溝通，深入探討當代青少年所面對的親子關係、金錢觀、兩性問題與同儕互動等現實課題。網友表示，「我覺得青春期的親子關係值得大家討論」。另外，每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部舉辦《性別平等教育法》20週年特展「ROOM XX：一切都是從廁所開始的」，紀念玫瑰少年葉永誌以及《性別平等教育法》施行20年。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

FB／國民健康署

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年1月1日至2025年3月5日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『親子與性教育』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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