好友旅費不還 仍吃大餐、買家具給男友 她嘆金錢看清朋友

面對欠錢不還的朋友，該如何處置呢？一名女網友發文，稱她原本要邀請朋友參加員工旅遊，但因朋友沒有多餘金錢，想「分期付款」請她代墊旅費，她就答應了，未料朋友事後一直沒有還錢，一直拖拖拉拉，還幫男友買家具，讓她感到很心寒，忍不住感嘆：「金錢成了友情的試金石，真的是讓人心情複雜」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是月薪3萬多的上班族，公司要舉辦員工旅遊，她與朋友感情很好，於是邀請對方去，原本答應，但朋友後來表明家裡有些狀況，想要「分期付款」旅費，總共2萬多，這筆錢對原PO來說有點吃緊但還是心軟答應了朋友。

原PO表示，後來發現朋友絲毫沒有要還錢的意思，一拖再拖，甚至提議用「禮物」抵掉，但還是一直沒動作，在此過程中，原PO還發現朋友還在不斷吃大餐、扭蛋，還給男友買家具讓原PO覺得被「忽略」，感到很心寒，感嘆因為金錢看清朋友，同時也請教網友們的意見。

此文一出，不少網友建議原PO遠離這位朋友，要分辨什麼樣的人能深交，「任何關係在金錢面前都是很脆弱的，就算我們說放下妳心裡真的不會有疙瘩嗎？我相信這樣的情況下妳們友誼已經有裂縫，不如就別繼續了」、「以後請不要把她當閨蜜了，好好篩選交友圈吧」、「妳當她是閨蜜是好友，她當妳是提款機，未來人生要能分辨什麼樣的朋友能深交」。

也有網友分享如何處理「欠錢不還」朋友的方式，建議直接不借避免麻煩「只要是朋友來借錢的，我一律不借，因為常常是借錢的時候，可憐兮兮，等到要還錢的時候，就裝窮或是直接裝死」、「很多人都是借錢還錢兩樣情，避免紛擾，不借最好」、「我不借別人錢，親人或朋友都是，一旦還是借了，就算是不情願的情況下借出去，都要做好心理準備這筆錢不會回來」。