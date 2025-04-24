老婆隱藏6000萬私房錢欲淨身出戶 網群勸別衝動需留意「這規定」
一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發表了一篇貼文，透露她與丈夫從國中同學一路走到夫妻，攜手度過了將近40年的歲月。然而，隨著丈夫工廠的經營逐漸走向黃昏，訂單減少、員工縮減至僅剩3人，她心中萌生了離婚的念頭。
該女網友表示，過去20年間，她持續進行黃金定存，獲利加上本金已接近6000萬，而這筆財產丈夫並不知情。她坦言，最近一年來夫妻間爭吵不斷，幾乎沒有同房生活，心中渴望尋找機會與丈夫攤牌。由於孩子們已經步入社會，她願意淨身出戶，帶著6000萬過上自己想要的生活。
這篇貼文一經曝光，隨即引發網友熱議。多數網友支持女性應該擁有經濟獨立的能力，並認為在餘生中應該對自己好一些。然而，也有網友指出，根據法律規定，這筆6000萬可能被視為婚後財產，離婚後未必能全數保留。
有網友建議該女網友，如無重大行為問題，只是爭吵的話，可以考慮分房或分居，以免因衝動而做出不利的決定。此外，也有網友提醒她在決定離婚前，應先諮詢律師並準備相關文件，以確保自身權益。
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