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她疑惑為何男生不願表達負面情緒 網嘆：從小被教的生存方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友習慣自己消化情緒，不會主動說出內心的不適，常常心情很低落。示意圖／ingimage
一名女網友的男友習慣自己消化情緒，不會主動說出內心的不適，常常心情很低落。示意圖／ingimage

感情世界中，如果遇到困境，男生真的不善於表達自己的情緒嗎？一名女網友發文，稱她的男友習慣自己消化情緒，不會主動說出內心的不適，常常心情很低落，她擔心長期如此會對雙方感情產生影響，也詢問網友：「男生真的都不太習慣把心裡的感覺告訴女朋友嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她與男友處理情緒的方式很不一樣，她習慣在男友讓她受傷時，主動說出來跟他談談，但男友更傾向自己消化情緒，不會主動說出自己的不適，吵架時，男友因為不想控制原PO說的話，而選擇自我吸收負面情緒。

原PO表示，男友的方式導致吵完架後，他常常心情很低落，又不願向原PO透露內心的想法，導致氣氛變得很悶。原PO能理解每個人處理情緒都不一樣，但又擔心長期下來，會對雙方的關係產生影響，也很好奇男生是否都習慣在感情中「隱藏情緒」。

此文一出，有網友感嘆「男兒有淚不輕彈」是從小被教導的生存規則，「這是社會教給男性的生存方法，但通常情況下，伴侶應該是男性少數或唯一的紓發對象，畢竟男性友誼的情感支持功能低落」、「這一部分是社會從小到大告知男性要堅強、不可以哭、要忍耐等等，導致自身感受與情緒不容易宣洩」、「社會教的，要自己消化」。

也有網友分享自身經驗，勸原PO要多跟男友聊天、多開導，「這個可以慢慢改變，我老公以前也這樣，後來慢慢開導，聊天聊多了，他自然而然就會說自己的心裡話了」、「我男友以前也是不太訴說自己心事的人，但後來被我訓練到他會主動跟我說，或許妳可以試著引導他說出來」、「我老公以前也是悶著不說話，我就說如果我說話哪裡傷到他要講出來」。

兩性關係 男友

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