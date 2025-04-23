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不當盤子有錯？他用副廠貨被女友嫌「很會省」 網：別想太多

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在網上發文，表示自己因為女友的一句「你真的很會省欸」感到十分難過。圖／ingimage
近日有網友在網上發文，表示自己因為女友的一句「你真的很會省欸」感到十分難過。圖／ingimage

情侶交往時，有時可能會在不經意間傷到對方。近日有網友在網上發文，表示自己因為女友的一句「你真的很會省欸」感到十分難過，卻也懷疑是否是自己太過玻璃心。

原PO在Dcard發文，表示自己剛出社會，月薪4萬出頭，而女友大自己三歲，平時的包包、化妝品都是「有牌子的」。為了防止女友覺得兩人差太多，他平時也會送點小禮物，約會時也會請客，「自認算是滿有誠意的男友」。

然而上週末，他在換空氣清淨機的濾網時，女友發現他用的濾網不是原廠的，對此相當驚訝。雖然原PO有解釋副廠的比較便宜且效果一樣，但女友還是一臉難以理解的樣子，說「你真的很會省欸」，讓原PO滿不是滋味的。

原PO表示自己平時確實比較節省，但平時的禮物也沒少過，況且空氣清淨機和濾網都是自己經過評估後買的，一個濾網也要幾百塊，又不是對女友省錢，能省為什麼不省，「我真的只是單純不想當盤子而已」。

他也好奇是否在女生眼中，男生只要有省錢行為就是沒本事，還是自己太玻璃心了？

許多網友認為，省錢根本沒有錯，「我覺得用副廠超正常欸，根本沒差好嗎」、「一堆原廠配件都又破又盤，副廠真的讚」。

也有網友認為這是原PO的自卑心理作祟，可能女友根本沒有這個意思，「其實她講那句話沒什麼意思，自卑心態會把那句話放大」、「我覺得可能是指你很會生活的意思，而非是嫌棄的意思」。

還有網友建議兩人好好溝通，如果價值觀不合還是分手比較好，「很明顯就是彼此價值觀有差距，她嫌棄你買副廠，諸如此類的小事累積多了漸漸的你會受不了」、「對方感覺品牌迷思很重」、「只能說你們兩個價值觀差太多了，你覺得你跟她能生活自在嗎？」

Dcard 價值觀 女友 月薪 省錢 空氣清淨機

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