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月經沒來去看婦產科！竟遭阿姨訓斥「不要亂搞」 她一句話回擊超解氣

聯合新聞網／ 綜合報導
許多女性常有經痛問題。此為示意圖。聯合報系資料照片
許多女性常有經痛問題。此為示意圖。聯合報系資料照片

一名女網友日前在Dcard分享一段親身經歷，透露自己兩年前，因月經長達半年未來，前往婦產科檢查，結果在候診時卻意外遇上一位「熱情」長輩搭話，對方知道原PO月經沒來後，竟開始大聲訓誡她「年輕人不要亂搞」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO表示，當時她坐在候診區等待叫號，一位中年阿姨主動搭話，得知她是因為月經不來才來就診後，便開始大講「年輕人不要亂搞」、「婚前要自愛」等言論，甚至越講越大聲，讓其他病人也都側目關注。

起初原PO本打算禮貌應對，但阿姨實在越講越失控，她也忍不住反擊問：「阿姨，那妳是來看什麼的？」當對方回答「婦產科還能看什麼」後，她也毫不猶豫地回一句：「對啊，阿姨，那妳也不要亂搞」。

這番回擊當場讓阿姨愣住數秒，隨後語氣激動反嗆「年輕人怎麼這樣頂嘴」，所幸一旁的姐姐聽不下去，直接替原PO出聲：「妳講別人，還不准人家講妳喔」，強制幫忙把這段對話結束。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「很機智的反應欸，給對方難看卻不動怒、用髒字，看這種文特別舒暢」、「老害（讓周圍人感到不舒服或惱火的長者）遇到回力鏢打死自己，笑爛」、「讚，還會先集氣完再放大絕」、「旁邊的姐姐好暖」、「認真回一下，如果沒男友月經又沒來，那妳可能要調整飲食了，工作壓力太大有可能這樣」。

Dcard 壓力 婦產科

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