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顏值高不是好事 美女朋友吸目光卻超困擾：常被閒言閒語

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的漂亮朋友，雖然因為高顏值工作上很吃香，卻常被閒言閒語和騷擾。示意圖／ingimage
一名女網友的漂亮朋友，雖然因為高顏值工作上很吃香，卻常被閒言閒語和騷擾。示意圖／ingimage

顏值高」在當今社會真的是一件好事嗎？一名女網友發文表示，身邊有位長相漂亮的朋友向她訴苦，雖然工作上很吃香，卻常被閒言閒語和騷擾，也常常引來忌妒，做什麼都被放大檢視，出色的外表實際上帶來很大的困擾，讓原PO感嘆，「我們都只看到表面的面相，水能載舟亦能覆舟」。

一名女網友在Dcard發文，表示身邊一名長相漂亮的朋友向她訴苦，因為自己出色的外貌，讓大家都很羨慕，認為是「老天賞飯吃」，走在路上總能吸引目光，日常生活也常接到拍廣告、當藝人的邀約，工作上自然很吃香。

原PO表示，表象是如此，但實際上這位朋友常常被老闆提出額外要求，諸如陪吃飯或喝酒，也因為顏值高，常常引來他人的忌妒，做什麼事都被放大檢視，只要一有異性靠近，就會被「閒言閒語」，朋友每天都活得小心翼翼，盡量不得罪人。除此之外，感情上也遇到困難，遇到喜歡的人，對方都以為自己「配不上」而不敢行動，讓原PO聽了感嘆「水能載舟亦能覆舟」，我們只看到表象，其實顏值高的人承受了很多困擾和痛苦。

此文一出，有網友建議可以打扮得「自在」一點，「把自己弄得普通邋遢，過得自在一點很容易吧」、「那就畫妝畫醜一點呀，還是要戴眼鏡、不打扮，應該很多方法吧」、「早起來不化妝、大素顏、戴口罩跟鴨舌，就可以避開的煩惱」、「既然這樣帶個口罩、不要化妝，穿得樸素寬鬆不就得了」、「戴眼鏡、阿嬤鯊魚夾，自己出門的時候可以這樣，比較方便」。

也有過來人分享高顏值的困擾，「沒有到很漂亮，但在職場上一直被騷擾，然後也沒辦法訴苦和抱怨，老闆會莫名要請我吃飯，明明不是我的case卻要陪開會之類的」、「剛上大學超多別系學長在問我的事，但我就是那種拒絕超乾脆的，也完全不想社交的I人，後來被傳說超跩看不起他們」、「以前走出門會有不認識不熟的鄰居找我講話，要介紹兒子給我」。

職場 顏值

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