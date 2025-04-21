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該為外派結婚？她猶豫跟隨男友赴美工作 網急勸：想想10年後

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫要不要和外派男友赴美同居。 示意圖／ingimage
一名女網友猶豫要不要和外派男友赴美同居。 示意圖／ingimage

該一起去嗎？一名女網友在Dcard發文透露男友收到外派到美國的工作，而她正在猶豫要不要一起去，因為對自己的工作已經厭倦，又有些嚮往美國生活。不過為了簽證兩人不只要先登記結婚，她也猶豫去了就是一、兩年，之後回台不知道要找什麼工作。

原PO表示男友要去美國工作，並詢問她同行意願，而她也有些心動，因為對目前的工作非常厭倦，想換個環境生活，然而她也擔心一趟回來後接近30歲，不知道工作要找什麼。還有一個問題是因為需要簽證，若一起去美國的話得跟男友登記結婚，公司才能幫她申請。

她補充目前也不知道公司申請的簽證能不能在當地打工，就算可以也不知道找不找得到。原PO透露自己英文不差，生活基本沒什麼問題，男友的薪水養得起兩人，自己也沒什麼物慾不愛買品牌，興趣只有下廚、烘焙、旅遊，很能自己找樂子，因此男友不常在家也沒關係。但感覺美國物價高，付了兩人的生活成本後可能存不了太多錢，她越想越糾結，因此詢問網友看法。

不少網友見文後搖頭，「這種話聽聽就好」、「先不討論你們能不能走一輩子，想想十年以後妳會不會後悔」、「英文好不好，跟妳是否能順利在美國找到合適的工作沒有絕對相關性」、「不要為了陪男友外派留當地而結婚，除非妳們早有考慮結婚的事情而且也有未來共識」、「先以自己事業為主，中間可以請特休再去美國找他玩一兩周這樣」。

也有人建議「妳乾脆去讀個碩士之類的，兩年剛好跟他一起」、「我認為沒有任何不好，妳就當作自己是去打工度假」、「順便讀碩士，不然語言學校」、「可以去享受生活，再報一些名校的線上課程，放在履歷上就算不是正式學歷，看起來也好看一點」、「可以趁在美國的時候增進自己或是找個打工，覺得在美國的生活機會蠻難得的」。

兩性關係 打工度假 男友 簽證 美國

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