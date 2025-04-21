快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

懷孕媳盼夫入院陪產 婆婆打槍喊「工作優先」：會有護士在

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友懷孕32周，希望待產時老公能在醫院陪她，婆婆卻說「工作優先」。示意圖／ingimage
一名女網友懷孕32周，希望待產時老公能在醫院陪她，婆婆卻說「工作優先」。示意圖／ingimage

婆媳之間應保持理性溝通，互相尊重才能避免紛爭。一名女網友發文，稱她目前懷孕32周，她跟老公都是在家上班，如果去待產時希望老公能在醫院陪她，婆婆卻叫老公「工作先做」，讓她感到無法釋懷，怒嘆家裡的工作都是她在做，婆婆什麼都不做「只會出一張嘴」。

一名女網友在Dcard發文，稱她目前懷孕32週，跟老公都是在家裡上班，老公是技師和司機，她不僅要負責文書作業，還要兼顧品管、生管、會計、採購、進出貨等工作。近日跟老公討論待產的問題，她打算早上進公司，等婆婆來她再休息，也會麻煩媽媽負責帶孩子。原PO表示，等到有產兆去醫院待產時，她希望老公能在醫院陪她，未料婆婆卻表示：「該做的工作還是要先做完吧，在醫院也不用一直都有人陪，都會有護士在」。

原PO表示，她能體諒老公的工作，但婆婆這樣說還是讓她很「不爽」，況且家裡辦公室的工作幾乎都是她在做，婆婆「只會出一張嘴」，甚至要她坐月子期間還要去公司算帳，諸如此類的情緒勒索故事還有很多。

此文一出，不少網友提到待產時，真的很需要家人陪同，「待產很需要人陪吧，痛得要命做什麼都不方便，護理師不可能一直在旁邊吧」、「在醫院時一定要有家屬在旁邊喔，無痛打下去之後下半身毫無知覺，妳什麼事情都沒辦法自己做」、「待產一定要有家屬在，不要造成醫護困擾，妳婆婆個性惡劣就算了還沒常識」、「待產真的很需要有人陪，因為妳幾乎躺在床上，連下來上廁所都要有人陪」。

也有網友分享自家如何協調工作、照顧產婦的經驗，「我催生了35小時才生，我先生也是家裡的公司，我生產期間他也還是有去上班半天，但那是因為我媽可以跟他輪流來照顧我」、「我們家老公也是在自家工作，從入院等待剖腹到32天月中結束，我老公每一天都是在我身邊，順便他也可以當放假」。

夫妻關係 婆媳紛爭 懷孕

延伸閱讀

沒錢結不了婚？男女動機不一樣 他曝：女生有錢反而不想婚

生完孩子老公卻要求月子中心費用「AA」制 妻嘆：很心寒

已拋開初戀？母過世半年父想找伴 女兒難接受：不希望有後媽

喜迎第二春有孕！男友爸媽憂她離婚過去外傳 網分析：是在保護妳

相關新聞

懷孕媳盼夫入院陪產 婆婆打槍喊「工作優先」：會有護士在

婆媳之間應保持理性溝通，互相尊重才能避免紛爭。一名女網友發文，稱她目前懷孕32周，她跟老公都是在家上班，如果去待產時希望老公能在醫院陪她，婆婆卻叫老公「工作先做」，讓她感到無法釋懷，怒嘆家裡的工作都是她在做，婆婆什麼都不做「只會出一張嘴」。

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

【文化筆記】劉森堯／大宗教裁判官及其他──讀《卡拉馬助夫兄弟們》

▋杜思妥也夫斯基越老越勇猛

【星期五的月光曲－台積電文學沙龍116現場報導】陳其豐／在流量時代寫作

2025年3月28日「星期五的月光曲」文學沙龍，邀請徐珮芬與潘柏霖對談，陳繁齊主持。三人都自網路PTT詩版發跡，到如今追...

【星期五的月光曲 台積電文學沙龍117】就算沒準備好也要上台

朗誦作家：陳夏民、鄭聿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。