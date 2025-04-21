懷孕媳盼夫入院陪產 婆婆打槍喊「工作優先」：會有護士在

婆媳之間應保持理性溝通，互相尊重才能避免紛爭。一名女網友發文，稱她目前懷孕32周，她跟老公都是在家上班，如果去待產時希望老公能在醫院陪她，婆婆卻叫老公「工作先做」，讓她感到無法釋懷，怒嘆家裡的工作都是她在做，婆婆什麼都不做「只會出一張嘴」。

一名女網友在Dcard發文，稱她目前懷孕32週，跟老公都是在家裡上班，老公是技師和司機，她不僅要負責文書作業，還要兼顧品管、生管、會計、採購、進出貨等工作。近日跟老公討論待產的問題，她打算早上進公司，等婆婆來她再休息，也會麻煩媽媽負責帶孩子。原PO表示，等到有產兆去醫院待產時，她希望老公能在醫院陪她，未料婆婆卻表示：「該做的工作還是要先做完吧，在醫院也不用一直都有人陪，都會有護士在」。

原PO表示，她能體諒老公的工作，但婆婆這樣說還是讓她很「不爽」，況且家裡辦公室的工作幾乎都是她在做，婆婆「只會出一張嘴」，甚至要她坐月子期間還要去公司算帳，諸如此類的情緒勒索故事還有很多。

此文一出，不少網友提到待產時，真的很需要家人陪同，「待產很需要人陪吧，痛得要命做什麼都不方便，護理師不可能一直在旁邊吧」、「在醫院時一定要有家屬在旁邊喔，無痛打下去之後下半身毫無知覺，妳什麼事情都沒辦法自己做」、「待產一定要有家屬在，不要造成醫護困擾，妳婆婆個性惡劣就算了還沒常識」、「待產真的很需要有人陪，因為妳幾乎躺在床上，連下來上廁所都要有人陪」。

也有網友分享自家如何協調工作、照顧產婦的經驗，「我催生了35小時才生，我先生也是家裡的公司，我生產期間他也還是有去上班半天，但那是因為我媽可以跟他輪流來照顧我」、「我們家老公也是在自家工作，從入院等待剖腹到32天月中結束，我老公每一天都是在我身邊，順便他也可以當放假」。