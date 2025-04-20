快訊

「康熙」爆紅男星黃正杰驟逝 享年31歲家屬悲痛證實

底價近2億！台南「老字號飯店」遭法拍 專家估：特拍都拍不出去

反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

聽新聞
0:00 / 0:00

她發現多年好姐妹竟私創「沒有自己」的群組 網建議：拓展交友圈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發布貼文，淚訴發現多年的好友們有她們自己的群組。 示意圖／ingimage
一名女網友發布貼文，淚訴發現多年的好友們有她們自己的群組。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文表示，自己有一群從高中到大學都玩在一起的朋友，明明表面上沒問題，有一天卻無意間發現她們有個沒有她的群組。原PO表示雖然現在已經有點疏遠，不過還要繼續同班跟一起上班四年，讓她不知道怎麼辦。

原PO表示加上自己，她和朋友共四個人從高中到大學都是一起玩，到現在只要有見面也會玩得很好，完全感覺不出來她們有討厭自己的跡象，結果上班時無意間看到朋友們私下有一個群組，雖然之後的生活彼此仍然分不開，但不知道接下來該怎麼辦。

原PO補充自己發現朋友們還會偷偷回高中看老師，但每次問什麼時候要回去，她們都說不知道；有時四個人約好的事突然改變，也不會在四個人的群組討論，而是在她們的三人群組討論完之後再由其中一個人告知她。

貼文引起眾人熱議，「拓展交友圈、自己一個人到處逛逛吃吃」、「就是不把妳當自己人了，我是覺得可以開始往外找朋友，然後讓自己生活可以穩定」、「去找新的朋友吧，漸漸就會習慣了」、「我會忍不住問出來，反正不問也是一直憋在心裡難受，我也不想要維持假惺惺的友誼」、「要不是討厭妳，就是妳有不合群的地方」、「妳把別人當朋友，別人未必當妳是朋友」。

朋友

延伸閱讀

低薪加通膨...一份薪水根本不夠... 29歲待業女想典當機車投資

【重磅快評】全球南方vs.脫中入北 台灣想入群被已讀不回？

影／「鼎泰豐」當販毒群組名 台中警破窗抓人扣300萬毒品

只因警方深夜開單違停 樹林里長失控LINE群組飆髒話罵警

相關新聞

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

她發現多年好姐妹竟私創「沒有自己」的群組 網建議：拓展交友圈

一名女網友在Dcard發文表示，自己有一群從高中到大學都玩在一起的朋友，明明表面上沒問題，有一天卻無意間發現她們有個沒有她的群組。原PO表示雖然現在已經有點疏遠，不過還要繼續同班跟一起上班四年，讓她不知道怎麼辦。

她嫌準婆婆送的捧花很老氣 男友聽聞暴怒…網搖頭：兩個人都有問題

誰的問題比較大？一名女網友在Dcard發文抱怨，準婆婆送了一束捧花當作結婚登記禮物，然而捧花外型廉價又老氣，她實在不喜歡，向男友抱怨才得知對方早知道這件事並且無心處理，甚至罵原PO不去理解他的為難，這讓她非常不滿酸道，「說好的會保護我呢」。

麻雀突變鳳凰！朋友畢業輕鬆躺著等赴美念碩士 她嫉妒：想取代人生

人生的分水嶺真的是羊水！一名女網友在Dcard抒發心情，透露身邊一位朋友過去看起來樸素，直至疫情解封後才發現對方生活多采多姿、家境富裕，如今大四即將各奔東西，同學們紛紛忙著考證照、焦慮未來，朋友卻非常輕鬆地等著唸美國研究所，心理不平衡的她直呼「真想取代她的人生」。

請育嬰假風氣升 奶爸觀察：平日在公園蹓小孩的男性增多

新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，沈男觀察，平日帶女兒到公園，發現正請育嬰假的奶爸有增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。