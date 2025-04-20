她發現多年好姐妹竟私創「沒有自己」的群組 網建議：拓展交友圈

一名女網友在Dcard發文表示，自己有一群從高中到大學都玩在一起的朋友，明明表面上沒問題，有一天卻無意間發現她們有個沒有她的群組。原PO表示雖然現在已經有點疏遠，不過還要繼續同班跟一起上班四年，讓她不知道怎麼辦。

原PO表示加上自己，她和朋友共四個人從高中到大學都是一起玩，到現在只要有見面也會玩得很好，完全感覺不出來她們有討厭自己的跡象，結果上班時無意間看到朋友們私下有一個群組，雖然之後的生活彼此仍然分不開，但不知道接下來該怎麼辦。

原PO補充自己發現朋友們還會偷偷回高中看老師，但每次問什麼時候要回去，她們都說不知道；有時四個人約好的事突然改變，也不會在四個人的群組討論，而是在她們的三人群組討論完之後再由其中一個人告知她。

貼文引起眾人熱議，「拓展交友圈、自己一個人到處逛逛吃吃」、「就是不把妳當自己人了，我是覺得可以開始往外找朋友，然後讓自己生活可以穩定」、「去找新的朋友吧，漸漸就會習慣了」、「我會忍不住問出來，反正不問也是一直憋在心裡難受，我也不想要維持假惺惺的友誼」、「要不是討厭妳，就是妳有不合群的地方」、「妳把別人當朋友，別人未必當妳是朋友」。