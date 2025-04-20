她嫌準婆婆送的捧花很老氣 男友聽聞暴怒…網搖頭：兩個人都有問題

誰的問題比較大？一名女網友在Dcard發文抱怨，準婆婆送了一束捧花當作結婚登記禮物，然而捧花外型廉價又老氣，她實在不喜歡，向男友抱怨才得知對方早知道這件事並且無心處理，甚至罵原PO不去理解他的為難，這讓她非常不滿酸道，「說好的會保護我呢」。

原PO跟男友最近準備登記，因為自己恐婚，男友還特別許下很多會保護她的承諾。沒想到近日她收到準婆婆的訊息，對方表示訂了捧花作為禮物，雖然很謝謝婆婆但捧花設計老氣，讓她不太喜歡。事後問男友知不知道這件事，對方表示知情，當原PO說不喜歡禮物時，男友瞬間變臉回覆，「我明天叫我媽退掉」，還補充自己被問了好幾遍意見很煩，所以讓媽媽自己處理，對此原PO不滿道，「你為什麼不能說好你來處理，然後拿來給我挑」。

對此，原PO不滿罵道，「為什麼是我要去對你媽啊，那是你媽耶」，男友卻認為她看不見自己的為難，氣得表示有要求不要送禮，但媽媽還是堅持送，不解為什麼女友和媽媽都來找自己吵架。聽到這裡原PO心寒問，「說好的會保護我呢」，她解釋自己在意的點是男友一開始就有機會處理好卻沒有、聽到她不喜歡禮物居然直接翻臉、還沒結婚就讓她自己去跟婆婆應對。

貼文曝光後許多人不挺原PO，「我是妳男友還不快逃」、「我是覺得妳很不會做人，雖然那不是妳喜歡的款式，但畢竟也是他媽媽的心意」、「連一個捧花都這麼難搞，還想結婚」、「不爽就提出解決方法，不是一句『你說過你會保護我』就扔回男生身上」、「妳男友處理不好的事，那妳自己就要有本事處理好並教會妳男友，不是兩個人都不會處理」。

也有人對男友的處理能力搖頭，「我只看到他擔不了爸媽把妳推出去，這麼容易生氣，真的是快逃啊」、「男友在妳跟他媽之間無法圓滑處理面對，而是會變臉情緒發洩在妳身上」、「看前面還以為毛多，結果男友真的擋不住」、「他擋不住他媽選擇做甩手掌櫃，問題來了他選擇解決妳」。

還有網友建議，「建議你們自己再去挑一束，總共兩束都帶都去拍照」、「她也沒有說妳只能拿她送的那束去登記拍照，就多花錢買一束自己喜歡的捧花」、「就跟他媽媽說，謝謝她的心意，說妳很早就準備好一個了，錢也已經付出去了，叫妳男友拿她媽的捧花」、「真實的婚姻就是這樣子，不可能什麼時候都順著自己的意思，在很多情況下自己跟對方都要找到平衡線」、「建議好好討論兩人合不合適，沒有對錯」。