麻雀突變鳳凰！朋友畢業輕鬆躺著等赴美念碩士 她嫉妒：想取代人生

人生的分水嶺真的是羊水！一名女網友在Dcard抒發心情，透露身邊一位朋友過去看起來樸素，直至疫情解封後才發現對方生活多采多姿、家境富裕，如今大四即將各奔東西，同學們紛紛忙著考證照、焦慮未來，朋友卻非常輕鬆地等著唸美國研究所，心理不平衡的她直呼「真想取代她的人生」。

兩人自大一認識，當時對方穿著土氣，直到疫情降溫大家開始出國，才發現朋友的社群出現寒暑假旅遊貼文，滑雪、高爾夫、高級餐廳、水上運動等，這種高消費能看出對方家境真的很好。原PO坦言朋友不會給人高高在上的感覺，當自己說從來沒出過國時，好友完全不會露出震驚的表情，只說很正常，因為聽過很多人只是不敢搭飛機或是理財上有其他規劃，才不出國。

然而讓原PO更不平衡的是，大四時整個系上都在苦惱未來，朋友卻已經確定要去美國讀研究所，600萬的高昂學費只是媽媽希望好友去體驗生活、學習不同的語言文化和專業。對此，原PO非常震驚，坦言回宿舍後開始失眠，她的輕鬆對比其他同學顯得無憂無慮，想到這裡心態就變得不正確、很難平衡，甚至懷疑朋友在炫耀，感嘆「投胎真重要」，甚至開始埋怨原生家庭沒辦法給自己帶來優渥的生活條件。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「妳根本比不完，然後這樣看朋友，妳們還是朋友嗎？」、「反而覺得妳應該高興可以結交到她這種朋友」、「妳這心態跟妳老一輩一樣，超愛比」、「妳的想法超級可怕」、「真的很有錢的反而都很低調，因為她們重視精神富養而不是物質生活」、「比上不足比下有餘，人生那麼短暫，做些開心的事吧」。

不過也有網友說，「我倒是覺得很正常，我也很常嫉妒富二代為什麼這麼無憂無慮這麼有錢」、「有陰暗想法很正常啦，別真的去針對人家就好」、「能覺察到自己的問題已經是好的開始了，但如果真的覺得自己快要失控，還是找專業的心理諮商師聊聊比較好」、「我以前也會這樣，為了不內耗自己，就減少跟對方接觸了」。