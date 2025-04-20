快訊

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

麻雀突變鳳凰！朋友畢業輕鬆躺著等赴美念碩士 她嫉妒：想取代人生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友坦言非常嫉妒好友家境好。 示意圖／ingimage
一名女網友坦言非常嫉妒好友家境好。 示意圖／ingimage

人生的分水嶺真的是羊水！一名女網友在Dcard抒發心情，透露身邊一位朋友過去看起來樸素，直至疫情解封後才發現對方生活多采多姿、家境富裕，如今大四即將各奔東西，同學們紛紛忙著考證照、焦慮未來，朋友卻非常輕鬆地等著唸美國研究所，心理不平衡的她直呼「真想取代她的人生」。

兩人自大一認識，當時對方穿著土氣，直到疫情降溫大家開始出國，才發現朋友的社群出現寒暑假旅遊貼文，滑雪、高爾夫、高級餐廳、水上運動等，這種高消費能看出對方家境真的很好。原PO坦言朋友不會給人高高在上的感覺，當自己說從來沒出過國時，好友完全不會露出震驚的表情，只說很正常，因為聽過很多人只是不敢搭飛機或是理財上有其他規劃，才不出國。

然而讓原PO更不平衡的是，大四時整個系上都在苦惱未來，朋友卻已經確定要去美國讀研究所，600萬的高昂學費只是媽媽希望好友去體驗生活、學習不同的語言文化和專業。對此，原PO非常震驚，坦言回宿舍後開始失眠，她的輕鬆對比其他同學顯得無憂無慮，想到這裡心態就變得不正確、很難平衡，甚至懷疑朋友在炫耀，感嘆「投胎真重要」，甚至開始埋怨原生家庭沒辦法給自己帶來優渥的生活條件。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「妳根本比不完，然後這樣看朋友，妳們還是朋友嗎？」、「反而覺得妳應該高興可以結交到她這種朋友」、「妳這心態跟妳老一輩一樣，超愛比」、「妳的想法超級可怕」、「真的很有錢的反而都很低調，因為她們重視精神富養而不是物質生活」、「比上不足比下有餘，人生那麼短暫，做些開心的事吧」。

不過也有網友說，「我倒是覺得很正常，我也很常嫉妒富二代為什麼這麼無憂無慮這麼有錢」、「有陰暗想法很正常啦，別真的去針對人家就好」、「能覺察到自己的問題已經是好的開始了，但如果真的覺得自己快要失控，還是找專業的心理諮商師聊聊比較好」、「我以前也會這樣，為了不內耗自己，就減少跟對方接觸了」。

大學生 研究所

延伸閱讀

台東天空傍晚出現火燒雲 民眾驚呼：火鳳凰掉落的羽毛

智慧經營／築間餐飲集團總經理周秀花 用心做事 斜槓出頭天

電影業沒落？900人大影廳「坐不到30人」 過來人曝關鍵：問題不在串流

麻雀「後頸被削掉一塊肉」驚悚無P照瘋傳 專家解謎70萬人直呼長知識

相關新聞

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

她嫌準婆婆送的捧花很老氣 男友聽聞暴怒…網搖頭：兩個人都有問題

誰的問題比較大？一名女網友在Dcard發文抱怨，準婆婆送了一束捧花當作結婚登記禮物，然而捧花外型廉價又老氣，她實在不喜歡，向男友抱怨才得知對方早知道這件事並且無心處理，甚至罵原PO不去理解他的為難，這讓她非常不滿酸道，「說好的會保護我呢」。

麻雀突變鳳凰！朋友畢業輕鬆躺著等赴美念碩士 她嫉妒：想取代人生

人生的分水嶺真的是羊水！一名女網友在Dcard抒發心情，透露身邊一位朋友過去看起來樸素，直至疫情解封後才發現對方生活多采多姿、家境富裕，如今大四即將各奔東西，同學們紛紛忙著考證照、焦慮未來，朋友卻非常輕鬆地等著唸美國研究所，心理不平衡的她直呼「真想取代她的人生」。

請育嬰假風氣升 奶爸觀察：平日在公園蹓小孩的男性增多

新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，沈男觀察，平日帶女兒到公園，發現正請育嬰假的奶爸有增...

情書簡訊

即使只有和你擦身而過的問候，卻是工作中最讓人期待的時候。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。