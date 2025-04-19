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憂年老「孤獨死」…她想改住安養院 網搖頭：很少主動去的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，老了如果行動不方便，沒結婚生小孩、或小孩不住家裡，另一半比較早走的情況下，會不會想去住安養院？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，老了如果行動不方便，沒結婚生小孩、或小孩不住家裡，另一半比較早走的情況下，會不會想去住安養院？示意圖／Ingimage

台灣在今年將步入超高齡化社會，老年人口恐突破20%，一名網友好奇，老了如果行動不方便，沒結婚生小孩、或小孩不住家裡，另一半比較早走的情況下，會不會想去住安養院？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大家老了，會想去住安養院嗎？」為題，指出家裡雖然是熟悉的環境，住起來也比較舒適，但如果年紀越來越大，大到走不太動，上下樓梯不方便，單獨住在家裡，會不會比住療養院還更不安全？

這名網友進一步說明，自己會選去住安養院，至少跌倒還會有人發現，不至於死在家裡好幾天，直言「感覺年紀越大，要思考的問題也很多」。

貼文一出後，多數網友都持相反意見，紛紛表示「你真的去過安養院嗎？建議你實際去看看」、「安養院只有被送去，很少是主動想去」、「建議可以去做志工了解看看」、「高級的我不知道，一個月2-4萬的真的沒吸引力，床比醫院的還小，空間擁擠無隱私」、「你想住的應該是類似養生村的地方」。

不過，也有部分網友認同原PO想法，回應「真的很老了的話會，不想變成別人的累贅」、「無法自理就去住，不要造成家人困擾」。

安養院 老年人口 高齡化

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