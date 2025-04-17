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送金鍊當大姑結婚禮…婆婆酸「細到笑死人」 她淡回1句網友狂讚「媳婦完勝」

聯合新聞網／ 綜合報導
黃金價格高漲，新人結婚花費增加不少負擔。路透
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一名人妻透露，近期大姑要結婚了，婆婆問她要送什麼禮物給大姑，她拿出一條金項鍊當賀禮，結果被婆婆嫌棄「細到像玩具」，人妻聽了只淡淡的回了一句，就讓婆婆當場愣住說不出話。故事曝光，網友大讚「媳婦完勝」。

一名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」發文寫道，有一天婆婆突然跟她說：「你大姑要結婚了，你要送她什麼禮物？」人妻馬上拿出一條金項鍊，表示要用來當賀禮。沒想到，婆婆看了一眼，竟說：「笑死人哦，這是玩家家酒嗎？這麼細的項鍊，你也敢送」。

人妻聽了也不生氣，僅淡淡地回應：「你也覺得好笑哦，這是5年前我結婚，你說送給我這個媳婦當禮物的」。此話一出，只見婆婆當場愣住，一句話也說不出，事後更是完全否認那是她買的。

人妻表示，原本無意酸婆婆的，是婆婆給自己挖坑跳，她也沒想到會這樣，純屬意外。她表示，當時拿到金項鍊後，曾經拿去銀樓秤過，重量約有3錢多，此時金價與5年前相比，其實「大姑還賺到咧」。

貼文曝光，網友紛紛留言讚人妻是「勇者」、「你好厲害，敢這樣直接嗆回去」、「婆婆的臉被打得好快」、「嫌細就送一條粗粗的狗鍊」、「魔法擊敗魔法又一例證」。還有人笑稱「這廻旋鏢殺傷力太嚴重」，只能說「地球是圓的」，這場「媳婦完勝」。

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