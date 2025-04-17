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喜迎第二春有孕！男友爸媽憂她離婚過去外傳 網分析：是在保護妳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友她離過婚，近期懷孕，男友的爸媽卻很擔心她的過往被親朋好友知道。示意圖／ingimage
一名女網友她離過婚，近期懷孕，男友的爸媽卻很擔心她的過往被親朋好友知道。示意圖／ingimage

被親朋好友知道另一半離過婚，勢必避免不了流言蜚語。一名女網友發文，稱她離過婚，現任男友的家人也都能接受她的情況，但近期她懷孕，男友的爸媽卻很擔心她的過往被親朋好友知道，讓她感到很困惑，因而詢問網友：「被親朋知道自己媳婦離婚，真的是一件很丟臉的事情嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她因為前夫外遇，離婚後帶著孩子跟現任男友交往，男友家人也知道她的過往，能接受她離過婚的事實。但她近期發現懷孕了，在告知男友爸媽後，他們卻突然擔心起原PO的過往被鄰居和親朋好友知道，怕被說「閒話」。

原PO表示，自己其實並不避諱讓別人知道她離過婚，但男友爸媽卻很擔心他人的「流言蜚語」，很難解釋為何家裡多出孩子的事，男友爸媽的行為讓她質疑，被鄰居和親朋好友知道媳婦離過婚「真的很丟臉嗎？」。

此文一出，不少網友認為男友爸媽沒惡意，反而是在保護她，不被流言蜚語攻擊，「感覺他爸媽對妳應該沒有惡意，應該是太清楚鄰居的尿性才會這樣擔心」、「因為鄰居八婆們講話會很難聽，怕妳承受不住，會說妳的孩子是拖油瓶，是怕妳到風口浪尖上」、「是怕那些閒言閒語被妳聽到，妳會不開心而已」、「是想保護妳們的隱私」。

也有網友感嘆社會的「舊有觀念」還是存在、不好避免，建議可以少回家，「這個社會就是很多舊有觀念，但妳會在意也很正常，只是立場不同」、「觀念傳統的人會在意，那些人也不是真的關心妳，妳可以少回婆家，一段時間後那些人也搞不清楚怎麼一回事」。

兩性關係 結婚 離婚

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