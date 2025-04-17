已拋開初戀？母過世半年父想找伴 女兒難接受：不希望有後媽

多數人還是希望身旁有伴侶能攜手度過晚年。一名女網友在Dcard發文抒發心情，抱怨媽媽才過世半年，爸爸就透露自己想找伴，這讓還未走出傷痛的她難以接受，表示不想要有後媽，更擔心急找另一半的父親被騙錢，希望大家能分享經驗給她參考。

原PO表示自己今年23歲是獨生女，在外地念書不住在家裡。自去年媽媽過世到現在約莫半年，爸爸最近吐露想要找新的另一半，雖然工作非常忙碌，然而回到空蕩的家只有自己讓他非常孤單。原PO坦言「聽到整個非常震驚」，畢竟媽媽過世沒有很久，兩人是彼此的初戀，感情一直非常好，所以更難相信爸爸會提出這樣的想法。

聽到爸爸很寂寞想要找伴，她直言第一反應是完全不能接受，不想要有後媽這樣的角色出現在餘生，強調「媽媽在我的心中就只有一個」，此外也很怕爸爸因為寂寞亂找女人，結果識人不清財產被奪走。因此想求助廣大網友的看法以及經驗。

貼文下方許多網友建議「人都有心理跟生理的需求，請妳也體諒一下吧」、「她可以是妳阿姨，不一定是後媽，她是代替妳照顧陪伴妳爸的人」、「請尊重爸爸的選擇，人會怕孤獨很正常」、「為了妳單純不想有另一個人加入而讓妳爸一直承受是妳的自私」、「除非妳孝順到能隨侍在側，不然生病誰照顧」、「我相信妳也希望你的家人可以活得更開心吧，別因為一個人的離開永遠都把自己陷入在黑暗裡」。

也有網友希望原PO能將想法整理好後，好好和爸爸討論，「沒辦法接受也沒有關係，好好跟你爸爸談談他的想法，不要造成你們兩個人的遺憾」、「看看有沒有辦法沉住氣的好好跟爸爸談談，讓他部分財產轉移到妳這邊」、「如果妳跟妳爸感情很好，可以跟他直接談到妳最介意的地方」、「妳不如當起他的閨密，讓他願意跟妳分享妳更好把關」。