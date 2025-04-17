住岳家2年…他獲父母支援600萬買房 1條件引爆老婆不滿：防我？

一名網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表達對婚後生活的無奈，引發網友熱烈討論。該男子表示，結婚後因老婆不喜歡自己的父母，兩人選擇在外租屋。後來因房東欲出售房屋，夫妻倆暫時搬回岳家居住，原本說好的「暫時」，卻一住就是兩年。

男子透露，住在岳家期間，每月支付兩萬元作為生活補貼，並且三餐外食。過年時，他和妻子各自在自己父母家中度過。

男子表示，老婆對於購買新房一事不積極，拖延不決。男子告訴父母購屋計畫，父母願意支援六百萬頭期款，但要求房產做公告或設定抵押，引起妻子不滿，認為這是防範她。雙方因此爆發激烈爭吵，男子更感到自己在岳家生活不適應，抱怨生活習慣差異大。

該貼文一出，立刻引發網友關注，不少人對男子表示同情，認為他辛苦付出卻得不到應有的回報。有網友建議：「不如各回各家住吧，覺得你的老婆不是很想跟你好好經營婚姻，只想住在家裡當小公主」、「勇敢果決放手去做你認為對的事就好，你也看清你老婆是怎樣的一個人了不是？」更有網友直言：「放生吧」、「離婚啊」、「你老婆不適合婚姻」、「這種老婆不同心，也罷了」。還有有網友指出，「天下只有親生父母無法更換」，認為該網友應該優先考慮自己的父母。