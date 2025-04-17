快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

聽新聞
0:00 / 0:00

住岳家2年…他獲父母支援600萬買房 1條件引爆老婆不滿：防我？

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表達對婚後生活的無奈，引發網友熱烈討論。該男子表示，結婚後因老婆不喜歡自己的父母，兩人選擇在外租屋。後來因房東欲出售房屋，夫妻倆暫時搬回岳家居住，原本說好的「暫時」，卻一住就是兩年。

男子透露，住在岳家期間，每月支付兩萬元作為生活補貼，並且三餐外食。過年時，他和妻子各自在自己父母家中度過。

男子表示，老婆對於購買新房一事不積極，拖延不決。男子告訴父母購屋計畫，父母願意支援六百萬頭期款，但要求房產做公告或設定抵押，引起妻子不滿，認為這是防範她。雙方因此爆發激烈爭吵，男子更感到自己在岳家生活不適應，抱怨生活習慣差異大。

該貼文一出，立刻引發網友關注，不少人對男子表示同情，認為他辛苦付出卻得不到應有的回報。有網友建議：「不如各回各家住吧，覺得你的老婆不是很想跟你好好經營婚姻，只想住在家裡當小公主」、「勇敢果決放手去做你認為對的事就好，你也看清你老婆是怎樣的一個人了不是？」更有網友直言：「放生吧」、「離婚啊」、「你老婆不適合婚姻」、「這種老婆不同心，也罷了」。還有有網友指出，「天下只有親生父母無法更換」，認為該網友應該優先考慮自己的父母。

岳家 生活習慣 老婆 頭期款

相關新聞

住岳家2年…他獲父母支援600萬買房 1條件引爆老婆不滿：防我？

一名網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表達對婚後生活的無奈，引發網友熱烈討論。該男子表示，結婚後因老婆不喜歡自己的父母，兩人選擇在外租屋。後來因房東欲出售房屋，夫妻倆暫時搬回岳家居住，原本說好的「暫時」，卻一住就是兩年。

媳婦預產期8月 婆婆竟要求醫生改預產期：太熱不適合坐月子

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上分享了一段令人哭笑不得的經歷，引發網友熱議。該網友表示，當她在婦產科檢查出懷孕後，老公興奮地告訴婆婆這個好消息，沒想到婆婆的反應卻讓人無言。

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

男友嫌「胸部沒集中不夠性感」 她氣炸：穿內衣是為你還是我？

有一名女網友在論壇Dcard上以「因為一件內衣分手」為題發文，她抱怨因為一件內衣的問題，與交往多年的男友吵到準備分手。她表示，男友說「胸前怎麼一點形狀都沒有」，還嫌她「女生要穿可愛一點的內衣吧」，甚至質疑她是否因此失去女性魅力，讓她感到無法忍受，因此考慮「這種人是不是該放生？」

小叔蜜月變「全家總動員」！澎湖行噴20萬 網友大讚：有器度

一名女網友在臉書社團「靠北婚姻」分享了一段令人啼笑皆非的故事，讓網友們笑翻。之前她的小叔計劃與新婚妻子前往澎湖度蜜月，豈料，這場浪漫之旅竟然變成了「全家總動員」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。