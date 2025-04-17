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媳婦預產期8月 婆婆竟要求醫生改預產期：太熱不適合坐月子

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上分享了一段令人哭笑不得的經歷，引發網友熱議。該網友表示，當她在婦產科檢查出懷孕後，老公興奮地告訴婆婆這個好消息，沒想到婆婆的反應卻讓人無言。

原po透露，當老公告訴婆婆預產期是明年8月中時，婆婆竟然表示不滿，認為8月天氣太熱，不適合坐月子。更令人驚訝的是，婆婆居然建議詢問醫生是否能改變預產期，以便在較涼爽的時節生產。這番言論讓夫妻倆感到無奈，也讓網友們紛紛表示「無知真可怕」。

貼文最後，原po還難過地表示，結果小孩子在懷孕一個半月時不幸流產，至今已近三年未再受孕。

許多網友留言表示，「原來未滿三個月不能講是因為這樣」、「什麼年代了，不能吹冷氣，預產期可以改，第一次聽過耶，可能需要看一下醫生」。

有一些網友則分享自身經驗，「可以吹冷氣啊，為什麼不能吹」、「我女兒8月生的，整整在家吹了一個月的冷氣」，還有人調侃道：「被奶奶嚇跑的小孩」、「孩子知道未來的阿嬤那麼的奇葩，嚇到不敢回來找媽媽了」。

冷氣 婆婆 懷孕 預產期

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