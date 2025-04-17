男友嫌「胸部沒集中不夠性感」 她氣炸：穿內衣是為你還是我？
有一名女網友在論壇Dcard上以「因為一件內衣分手」為題發文，她抱怨因為一件內衣的問題，與交往多年的男友吵到準備分手。她表示，男友說「胸前怎麼一點形狀都沒有」，還嫌她「女生要穿可愛一點的內衣吧」，讓她感到無法忍受，因此考慮「這種人是不是該放生？」
在文章中，這位女網友詳細描述了兩人的對話。她詢問男友是否認為沒穿可愛內衣就不是女生，男友雖然否認，但仍堅持「看不到集中效果=不性感」，希望她穿得可愛一點。女網友反問：「我穿內衣是為了你，還是為了我？」這樣的對話讓她懷疑男友是否真的在乎她的感受。
這位女網友透露，兩人原本計劃在八月前往釜山旅行，但因這次爭執已經取消行程。她坦言，曾反思自己是否反應過大，但最終認為男友並未考慮她的感受。她不禁質疑：「是我太玻璃心，還是他太沒品？」兩人從大一即相戀至今都已出社會，結果只因為一件內衣搞到要分手，讓她覺得「真的很可笑」。
此貼文一出，引發網友熱議。許多人為她抱屈，認為男友過於挑剔，甚至有人表示：「是在選內衣還是在選女友？」、「這種愛挑剔的男友可丟」。也有網友指出，情趣應該來自雙方的自願與正面鼓勵，而非單方面的要求。
然而，也有部分網友認為此事有些小題大作，建議兩人不如分手算了。有網友表示：「他應該是想要看你穿可愛的內衣吧，畢竟人類是視覺動物」，但同時也質疑兩人交往五年，竟然連這種對話都如此不留情面，令人擔憂。
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