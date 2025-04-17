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小叔蜜月變「全家總動員」！澎湖行噴20萬 網友大讚：有器度

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名女網友在臉書社團「靠北婚姻」分享了一段令人啼笑皆非的故事，讓網友們笑翻。之前她的小叔計劃與新婚妻子前往澎湖蜜月，豈料，這場浪漫之旅竟然變成了「全家總動員」。

根據這位女網友的描述，婆婆在得知小叔的蜜月計劃後，便開始「撒嬌」表示自己從未去過澎湖。小叔心軟，決定帶上婆婆與公公一同前往。沒想到，婆婆不僅攜帶了大伯的兩個國小小孩，還邀請了自己的姐妹及其外孫、孫女一同參加。這趟旅行瞬間從二人世界升級為九人行。

結果這趟澎湖行總共花費20多萬，其中婆婆的姐妹及其孫子僅支付飛機票與房間費，而其他費用如餐飲、交通、活動等，皆由小叔一手包辦。女網友更是幸運地因提前偷聽到婆婆的計劃，選擇與丈夫孩子到台東泡溫泉，成功閃避這場「荷包大出血」的旅行。

貼文一出，吸引大量網友回應。有網友戲稱：「小嬸會不會蜜月回來後提離婚」、「蜜月欸，居然有這麼多電燈泡，這位婆婆太沒邊界感了」。也有人表示：「小叔很偉大有器度，20萬都可以去」、「如果花得起，帶自己家族出去玩，其實也沒什麼啊！」，但更多人認為，「這次錢花得值得，至少可以讓大嫂講半年」。

婆婆 小叔 澎湖 蜜月

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