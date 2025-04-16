生完孩子老公卻要求月子中心費用「AA」制 妻嘆：很心寒

生完孩子後，月子中心的費用應該由誰承擔呢？一名女網友發文，表示生完孩子住在月子中心承受了非常多的痛苦，每天累到不行，老公卻說月子中心的費用要AA「比較公平」，讓她感到很心寒。對此，網友們普遍認為這種問題應該要生小孩前就問好，才能避免紛爭。

原PO在Dcard發文，指自己生完小孩後就一直住在月子中心，過得非常辛苦，身體經常很痛，半夜擠奶擠到「懷疑人生」，結果老公卻說「月子中心的錢我們AA好不好？一人一半比較公平」，讓她滿臉問號，因為剖腹產導致腹部留下疤痕，現在坐著都像機器人，老公卻說費用要AA比較公平？

原PO表示自己努力備孕、做試管懷孕、生小孩、坐月子，老公卻提出要AA，讓她感到十分心寒，於是請教網友何時跟另一半討論「月子中心費用分配」的問題比較好。

此文一出，不少人認為要在生小孩前、甚至交往前就要說好，才能避免紛爭，「準備生小孩前就要談好，包含試管、產檢、月子中心、後續養育費用，通通先談好，沒共識前不生」、「月子中心的錢，備孕就會討論的吧，沒有就不生」、「生小孩之前一定要講好，如果月子AA，那生小孩也要AA才要談」、「這題是交往前就要問的重大避雷題喔，最好剛認識第一次吃飯的時候就問」。

也有網友提議既然AA，那麼讓小孩「從母姓」才合理，「那小孩應該要跟妳姓啊，不然這怎麼公平」、「孩子報戶口直接母性，生育費用是在A什麼，女生主動提合理，男的說什麼A」、「我就會跟他說，月中錢我出全部，小孩跟我姓才合理，他什麼事情都沒做，沒有懷孕、沒有生產、沒有產後難受，他拿什麼來講公平」。

還有過來人分享如何平分費用，「我老公付所有檢查費用還有保健食品，我付寶寶的生活用品」、「我一開始到月子中心、月子餐、孩子用品，通通都是老公出錢，我的錢大概就買一些簡單日用品而已」、「我先生和公婆是說會負責孕期一切開銷和月中的錢，畢竟生孩子太太非常辛苦，他們只能出錢」。