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孝道外包？他婚後住套房要妻「住婆家顧父母」 準新娘怒：把我當外勞

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一對情侶在籌備婚禮，然而當女方與男友討論婚後買房規劃時，卻發現對方把她當成「理所當然的媳婦角色」。示意圖／ingimage
近日一對情侶在籌備婚禮，然而當女方與男友討論婚後買房規劃時，卻發現對方把她當成「理所當然的媳婦角色」。示意圖／ingimage

結婚對多數人來說，是邁向新生活的重要一步。近日一對交往五年多的情侶，達成共識準備結婚，兩人開始籌備婚禮、挑選婚紗與喜餅，過程中讓女方充滿幸福感與期待，然而當她與男友討論婚後買房規劃時，卻發現對方把她當成「理所當然的媳婦角色」，連新家都不用談。

該名女網友在Dcard抱怨，她與男友交往超過5年，從第2年開始同居，感情穩定，最近開始積極準備婚禮。某天女方提到想看房，希望婚後不要在住套房，沒想到男方卻說沒必要買房，因為他父母的那間房就是要給他的，「婚後妳不是會跟我爸媽住嗎？然後我假日再回家找妳，順便看我爸媽啊」。

此話一出，讓原po傻眼直呼，「結婚後我要回去跟你爸媽住，然後你繼續住套房，那你幹嘛結婚？要跟妳爸媽住，我幹嘛不回家跟我爸媽住就好，憑什麼把我一個人丟在你家」，男友卻解釋「我想說這樣你可以照顧我爸媽啊！你娘家也在我家附近，你也可以常常回娘家啊！你幹嘛那麼生氣？」。

原po氣憤表示，「那你要幹嘛？繼續在外縣市偽單身嗎？孝道外包誰不會？那好啊！我住你爸媽家，那你也準備一下，去住我爸媽家，公平啊！」，沒想到男友甚至還回應，「哪有婚後男生住女生家的道理？」，這句話徹底點燃她的怒火，氣得當場走人，也不讀不回不接男友的訊息，並在冷靜後直言「還好我有先問，不然早就被安排住進他家照顧父母，是把我當外勞嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「他是家裡的寶寶，可以看到以後的未來了」、「他竟然能腦迴路異常到，讓這篇像是創作文」、「他已經說得很清楚了就是要你照顧他爸媽，趁還沒結婚趕快分手吧」、「不好意思，雖然妳很難過，不過我快笑死，原來有這種男生存在」、「妳的狀況比夫妻跟公婆住還慘」。

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