男友壓力大口味變重！她看影片搜尋「關鍵字」崩潰：很噁心

情侶之間若有嫌隙，應互相溝通感情才能長久。一名網友無意間看到不少次男友搜尋外流平台影片，後來她忍不住和男友攤牌，對方卻表示，只是最近換工作壓力大「口味變重」，不曾有任何不恰當的思想或行動。但她仍相當震驚和不適，於是想問問網友們的建議。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她跟男友交往多年，每個方面都算契合，不過，近期她無意間看到男友多次搜尋外流平台，甚至有「高中生、deepfake」等關鍵字，她也強調「是在外流平台搜尋高中生，不是一般網站」，這都是違法的影片。

後來她爆氣跟男友攤牌，沒想到男友卻表示，看的都是自願主動的，且他把解決生理需求和現實生活分得很清楚，「這只是最近的性趣」，也坦承的確因換工作壓力大，性癖口味變得更重，並認為因為他私自處理的性癖而評斷他，「太偏頗很不公平」。

原po表示相當震驚，男友平常對誰都彬彬有禮，家人也對他評價不錯，但私下卻是這樣，她無法接受，「高中生真的太超過了，很可能未成年」。她也疑惑自己是否反應太大，目前想和男友溝通及了解其他人的想法。

不少網友認為，不能接受外流影片，「外流才是重點，首先外流不可取，畢竟是非自願，再來是外流高中生，確實很有可能是未成年，很多人都喜歡看日本A片高中生系列，但其實都是成年人扮演的，所以該死的是看外流」、「光是搜尋『外流』這點，基本上就是助長犯罪，我覺得跟性癖一點關係都沒有」、「外流、未成年，光這兩個關鍵字，你還要繼續騙你自己嗎？？」、「我也覺得看外流不行，這種都是偷拍的，不是女生自願或是不想給別人看，這樣我也覺得很噁，你真的過不去分手，不會小題大作」。

有網友則表示，「很多高中生的片其實都已經成年，主要是『高中生』這個字眼比較容易吸引到別人觀看。看的東西不代表他這個人如何」、「他理解外流背後代表什麼意思嗎？還是他沒有去理解只是當片片在看，我覺得認知跟討論是要在同一個基準點的，而不是先用先入為主的角度覺得就是那樣」。