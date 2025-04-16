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「曖昧」要等多久？她主動丟球男方總迴避 過來人曝停損期限

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男生正在曖昧當中，但近日男方態度漸漸退縮，讓她感到焦慮。示意圖／ingimage
一名女網友和男生正在曖昧當中，但近日男方態度漸漸退縮，讓她感到焦慮。示意圖／ingimage

曖昧期要等多久才會確定關係呢？一名女網友發文，稱她和一名男生正在曖昧當中，互動很頻繁也常常出去玩，但近日男方態度漸漸退縮，說曖昧的話他也會刻意躲掉，讓原PO感到焦慮，於是詢問網友：「曖昧時有遇過這樣長時間的等待期嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她認識一名男生，剛開始雙方互動很熱絡，情緒也很高漲，經常從早聊到晚，聊得非常開心。但近日男生的態度卻漸漸退縮，進度也突然緩了下來，像是「冷戰軍備競賽」一樣，彼此的關係變得很奇怪。

原PO表示，他們還是會常常約出去玩，見面聊天也很愉快，但原PO講曖昧的話就會被男方躲掉，沒有想「更進一步」的舉動。男方也說過，他的每一段關係都要互相了解很久才會交往的，要「慢慢來」，時間還很多。原PO尊重他的想法，但也很害怕會不會男方只是把她當「朋友」而已。

原PO透露，她的前男友也會迴避感情，雙方曖昧了整整八個月才正式交往，現在這段感情讓她懷疑是否該繼續等，也好奇曖昧期是否都要經過長時間的等待，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議把停損期限設在「3個月」，「如果他有想要和妳更進一步，我覺得大概3個月差不多，如果拖太久就是他不怕妳跑走，對妳的愛處於被動狀態」、「我給自己曖昧3個月的期限，如果他都不怕失去我了，我有什麼好怕的呢」。

也有網友分享曖昧經驗，指出這段期間真的很煎熬，也猜測對方可能不夠喜歡原PO，「我跟我男朋友大概曖昧了5個月才在一起，我太了解妳的憋屈了，我那時候每天都太鬱悶了」、「不夠喜歡，我現任跟我曖昧時我也常常說慢慢來沒關係，結果男生過幾天就超突然的跟我告白，夠不夠喜歡太重要了」。

兩性關係

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