未來媳婦穿破爛睡衣…男友媽大手筆轉帳「治裝費」 眾喊羨慕：缺乾女兒嗎？

有些情侶結婚前會先搬到對方家中，適應未來住在一起的環境。一名網友的媽媽觀察女友的睡衣後表示，「怎麼這麼破爛」，沒想到晚上居然傳一堆訊息表示，想送女友包包及給錢讓她去買衣服，令原po相當驚訝。

一名網友在Dcard「感情板」以「媽媽發現女友衣服很破爛」為題發文，他表示最近要和女友結婚，因此女友先把一些衣服拿到他房間，前幾天媽媽發現一坨像抹布的東西，詢問後才知道是女友的睡衣，「這穿多久了，怎麼這麼破爛」。

原po雖然也認為那件睡衣穿挺久了，但似乎已經變成類似小被被的存在，沒辦法替換。媽媽後來又看到女友的包包，不禁直呼，「阿怎麼這麼舊」，他也解釋女友認為上班不用背太好的包包，後來就這樣沒下文了。

結果晚上上班時，媽媽突然傳一堆訊息及一個包包的照片表示，想送給女友包包，並轉10萬元給女友讓她去買新衣服、鞋子及包包。原po看到後驚呆，他也表示，這些錢他出就好，但媽媽很堅持。後來他拿包包給女友看，還故意說是朋友買的，但女友認為普通。他現在的想法則是，直接帶女友去挑，讓對方湊滿10萬，於是想問問網友們的想法。

不少網友表示，超羨慕，「本來以為媽媽是在嫌棄，但看媽媽的對話，感覺是有認真把她當媳婦才願意花這麼多錢」、「哈哈，媽媽看對眼了，在寵媳婦了」、「建議之後可以給女友看媽媽有傳這些，女友應該會蠻感動的～」、「你媽也太大方了吧！」、「有這樣的媽媽（婆婆）你們真的很幸福，感受到你媽媽對未來媳婦的愛了！」、「這種天使婆婆還有嗎？幫我下單一個」、「媽媽缺乾女兒嗎」。

有網友則認為，對於一個長期節儉的人來說，一口氣要花到10萬其實很難，也會買到一堆事後發現不適合自己的商品，「建議可以循序漸進的買，而不是一次買到10萬，例如：睡衣可能相對容易可以先換，其他外出衣服平常陪女友逛街慢慢挑、慢慢看，挑自己喜歡的適合的，而不是為了買而買」、「除非什麼時尚達人，否則不要用媽媽的品味給女生挑衣服包包，年齡差距太大了」、「雖然你媽媽很疼她，但搞不好這些東西對她來說是無價的，所以才捨不得丟，先是問一下她的意見，不然無緣無故收這些貴重物品其實壓力很大」。

有網友建議，既然要結婚了，就不要騙是朋友買的包包，說是和媽媽想給她的結婚禮物，很開心多了一個媳婦之類的，「反正你女友應該能感受到媽媽的好意，順便增進婆媳關係」、「如果你知道你女友日常的穿搭和喜好，可以帶你媽媽一起去挑！然後再送給你女友當作驚喜！」