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拿父母當擋箭牌？男友提分手荒謬理由曝光 她失眠怒轟：幼稚

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有位女網友表示，男友跟她提分手，只因為「女方年紀大男生5歲，導致父母反對」。示意圖／ingimage
日前有位女網友表示，男友跟她提分手，只因為「女方年紀大男生5歲，導致父母反對」。示意圖／ingimage

情侶交往時，若雙方達不到共識，可能難以走下去。日前有位女網友表示，男友跟她提分手，只因為「女方年紀大男生5歲，導致父母反對」。原PO氣得直呼「當初男友說自己長大了可以做主，不用管父母，結果父母一有意見就馬上分手」。對此，多數網友安慰「有時候是男生自己想分手，拿父母當擋箭牌」。

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，男友過去跟她說「我已經長大了，可以自己做主，談戀愛不用管父母」，而她為了確認男生的自主權，於是跟對方父母見面，沒想到男方父母一有意見，男友馬上跟她提分手，分手理由是「因為女生年紀大男生5歲，父母反對」。

原PO氣憤直呼，已經2025年了「還要看年紀」，怒轟「男友根本是幼稚男，他父母也很可笑」。接著原PO感嘆，自己除了願意生孩子之外，「家世好又會賺錢」，如今被分手後想到要重新認識對象就覺得心累，「也許我就沒那緣分，遇到有擔當的好男人」。

文章曝光後，有網友安慰「有時候是男生自己想分手，拿父母當擋箭牌」、「通常會跟年齡大的人交往若不是愛對方，就是把妳當成第二個媽」、「才大5歲就這樣，是媽寶無誤，沒主見，請珍愛自己」、「妳的人生妳選擇，選擇沒有對錯」。

事後，原PO除了在留言處回文感謝眾多網友安慰，也再度抱怨前男友明知道彼此有年齡差距，舊愛也清楚自己父母的問題「還這樣浪費我時間」；但對於前男友，原PO似乎還有苦惱之事，她坦言自己徹夜難眠，仍在煩惱是否要將自己的想法與對前男友的看法告知對方，「真的覺得很爛，單方面說結束，完全沒想與我聊聊溝通」。

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