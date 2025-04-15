不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

子女出社會開始工作之後，若沒有給父母「孝親費」，算是棄養嗎？這個問題引發社會熱議，對此律師蘇家宏拍片解答，明確指出「孝親費」並非法律概念，子女不給錢不能因此控告「棄養」。

蘇家宏表示，有長輩詢問「孩子不給孝親費，可以告他棄養嗎？」但從法律角度來看，答案是否定的。因為孝親費是基於子女的孝心和道德層面的自願行為，並非法律明文規定的義務，「就是你為了孝順家人，所以才會給他（父母）的錢」，因此不構成法律上的棄養問題。

蘇家宏補充，「棄養」在法律上確實存在，但通常是指父母因年老或失能，長期臥床導致無法自理生活時，子女沒有照顧就是遺棄，「這是會犯法的」。假如今天爸媽已經擁有自己的財產，他們可以用自己的財產過生活，「在法律上他（父母）就沒有受扶養的權利」。

蘇家宏提到，有些父母其實是怕孩子亂花錢，所以才會要求給孝親費，名義上看似收下，實際上是幫忙存錢。蘇家宏建議，「如果是這樣的父母，其實我覺得不妨給他孝親費，但是如果你擔心的話，就是看是用哪個專責的帳戶」。

對此，有網友表示，「養小孩本來就是父母的責任，不應該要求回報」、「小孩沒給，就會被扣上不孝帽子，壓力太大」、「照顧小孩是你（父母）應盡的義務，不要把你應盡的義務講得多偉大要小孩以後長大報答你。如果小孩未來每天飯吃不飽、衣服穿不暖，拜託不要讓他來到這個世界受苦。只有給小孩高於標準的環境才叫偉大，把小孩當投資工具的不叫家人，叫做交易對象」。

不過也有人認為制度不公，「父母有能力就不用養，那死後遺產為什麼子女還有繼承權？」、「父母有能力子女就可以不撫養父母，那為何父母死後子女還有預留份可拿，不公平」、「唉！孝親費只是對老人家的關心，不在乎多少，偏偏現在小孩扭曲了意義」。

更有人表示，「以前給的孝親費，結果父母都轉給哥哥」、「兒子給錢，婆婆卻把錢交給大女兒管，還要兒子負責照顧，這樣公平嗎？」也有網友直言，「給到我自己都買不起房子了」。