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她細數負債男友缺點「吵架愛說狠話」 崩潰要網友：罵醒我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為男友不適合她，但又捨不得分手，於是希望大家罵醒她。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
一名女網友認為男友不適合她，但又捨不得分手，於是希望大家罵醒她。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

情侶交往勢必有一些摩擦與爭執，但若對方太過分，恐怕需要旁人提醒。日前有位女網友表示，她已有小孩，但跟前夫離婚了，現任男友有債務，兩人的經濟水準差不多，但對方常常在外面不會維護她，出去玩的時候又不顧她，各走各的，情緒失控時還容易講狠心話，讓她崩潰表示，「我需要有人罵醒我」。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，兩人的年薪70萬，她曾跟男友說「非必要絕不會再婚、生小孩」，因為外出消費雙方都是AA制，在交往一年後，問題慢慢浮現。她細數「男友每次在外面遇到事情，都不會當面幫我講話，我覺得他怕事，很多時候都不敢講，而且出去玩的時候，如果人很多，他常常都是自己走自己的，不會想要牽著我或跟好我，都打電話找我，最後是每次他情緒爆炸時，講話都很絕情，不解決問題，直接說要分手」。

原PO補充，之前吵架是因為男友債務問題，他貸款買股票、住套房，結果把自己弄到隔天沒錢吃飯。她坦言，「我們都AA制了，也沒有去高級餐廳，男友到外面吃飯都會點很多，食量不小，但他並不會因為沒錢而虧待自己。雖然他優點很多，生活習慣很好，也會哄我，但我隱約覺得，他的人品可能會在發生大事的那天，突然爆發出來問題，因此希望大家罵醒我」。

文章曝光後，網友紛紛留言勸說，「一個不會護著妳的男人，我不知道妳在指望他可以給妳什麼？」、「所以妳在期待他會改變嗎？」、「如果我的條件跟妳一樣，我才不要找另一個人來跟我磨合，寧願自己當女王」、「妳醒醒吧，他不是妳需要的伴侶，看起來很多事情他都不行」、「這男的一生氣就說要分手，那妳幹嘛不分，是在愛他什麼？」

情侶 負債

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