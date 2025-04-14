23歲兒子太宅讓家長擔心 網幫辯護：沒做壞事就好

有些人下班就想回家耍廢，好好休息讓一天的疲勞恢復。日前有位網友表示，「兒子是23歲宅男，下班就玩電玩，都不找另一半」，讓他憂心「宅男世界是什麼，無法理解」。對此，有許多網友表示，「都23歲了，小孩愛幹嘛就幹嘛，父母該放手了吧！」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，「我的兒子是23歲宅男，下班就玩電玩，不交另一半，比小混混還不如，宅男的世界到底是什麼，我無法理解」。文章曝光後，引來100多則留言。

對此，多數人不以為然地表示，「不然叫兒子吸毒、詐騙、飆車、亂搞，有比較好嗎？」、「都23歲了，兒子愛幹嘛就幹嘛啊，為自己的行為負責，有工作就行了，他下班後要幹嘛還要父母管？」、「喜歡讓兒子變成流氓，深夜凌晨找他？三不五時就去警察局帶回兒子？真是身在福中不知福」、「你兒子已經成年，也有工作了，而且只是宅男又很乖，為何不能讓兒子有自己的生活？」、「至少沒做壞事吧，又沒有為非作歹」、「至少不會危害社會，才是一個人該有的責任吧」。

而根據《聯合新聞網》報導，孩子不需要一昧遵從父母的所有見解，李安曾提出「孝順是過時的觀念，我從不教孩子孝順，只教他愛」，而律師呂秋遠也表示，如果遇到不負責任的父母，身為孩子要知道幾個父母的特點，例如「他只是把他的期望移轉到你身上、他只是把財產作為控制你的工具」。