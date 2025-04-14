快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

月薪7萬仍不選？他疑惑外送員遭女生嫌棄 眾人點頭：超危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露外送員是被女性嫌棄的職業。外送員示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
一名網友透露外送員是被女性嫌棄的職業。外送員示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

外送業近年隨需求興起，一名網友卻納悶為什麼女生都不願跟外送員在一起。他在Dcard以「外送員似乎是被眾女生嫌棄的職業」為題，表示明明也有高薪的外送員，然而不論是現實或網路都可以察覺這職業似乎是扣分項。

原PO表示自己是餐飲業主管，因為店裡常有外送單所以常接觸外送員，近日在網路上滑到月入7萬的外送員在徵求伴侶的影片，當中的評論區留言非常傷人。後來問了店內打工的女學生們，可不可以接受這樣的條件，結果每個人都秒拒絕，回覆分別是「可以不要是這個職業嗎」、「一天跑12小沒有陪伴時間，而且這職業好危險」、「如果要結婚沒辦法對父母開口男友做外送員」。

貼文曝光後網友紛紛提出無法接受的理由，「他的7萬完全是用時間堆出來的」、「只能接受外送是兼職，沒時間相處也可以接受陪他一起送外送」、「是我也不想嫁給外送員」、「不管男生女生都不太希望另一半的職業是外送員吧，講白了就是對未來職涯沒有幫助」、「畢竟不可能一輩子跑外送，根本就是個不穩定的職業」、「就是沒有發展性，又沒有保障」。

也有人指出部分外送員素質不佳，容易讓人留下不佳的刻板印象，「點了幾次外送，幾個正常一點，多數感覺有點不好說」、「跑過外送覺得怪人一堆，還有外送員間男女關係複雜的」、「蠻常叫外送的，當然有遇過很好的外送員，但真的遇到超多無法遵守指令」。

還有網友點出台灣交通混亂的問題，「台灣這環境真的高風險」、「真的危險，看看台灣交通事故傷亡人數」、「我覺得很危險，隨時可能會有職災，而且沒有保障」、「三不五時就有外送員車禍的新聞，工作時數拉高到12小時風險也跟著提升」、「沒什麼不對，只是這職業風險太大」。

交通事故 兩性關係 外送員

延伸閱讀

從松機飛澎湖…她驚訝起降都「禁止攝影」 網曝原因：是要塞堡壘

國二女不玩抖音遭霸凌！求助班導更慘 母淚崩「女兒被當異類」只能轉學

疾呼「最近別去韓國」！他曝台人遭砸酒瓶 路人大叔刻意撞肩

小心落入職場迷思！她分析主管5種壓榨話術 「離職不是背叛」

相關新聞

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

23歲兒子太宅讓家長擔心 網幫辯護：沒做壞事就好

有些人下班就想回家耍廢，好好休息讓一天的疲勞恢復。日前有位網友表示，「兒子是23歲宅男，下班就玩電玩，都不找另一半」，讓他憂心「宅男世界是什麼，無法理解」。對此，有許多網友表示，「都23歲了，小孩愛幹嘛就幹嘛，父母該放手了吧！」

已推甄上大學…高三女包辦家務月賺2.3萬 父讚：媲美專業人員

根據日媒「ほっとせなNEWS」報導，網友@nobita4989在社群平台X公開當年高三的女兒協助家務及發薪的經驗。照片中，一張裝有現金的薪資袋及詳細計錄工作時數和薪資的表格，記錄了女兒透過家事勞動換取報酬的努力與成長，引起網友大讚「真是個溫暖的職場」、「這種家庭真棒」。

月薪7萬仍不選？他疑惑外送員遭女生嫌棄 眾人點頭：超危險

外送業近年隨需求興起，一名網友卻納悶為什麼女生都不願跟外送員在一起。他在Dcard以「外送員似乎是被眾女生嫌棄的職業」為題，表示明明也有高薪的外送員，然而不論是現實或是網路都可以察覺這職業似乎是扣分項。

學歷造成價值觀差距？女友「活在當下」讓他困惑：還跟AI道謝

感情世界中，彼此價值觀不同應該妥善溝通，避免爭吵。一名就讀台大的男網友發文，她的女友就讀私校文組，秉持「活在當下」的生活態度，一開始覺得沒什麼，但後來才發現女友完全不在乎課業，也沒有生涯規劃，有時還會跟ChatGPT道謝，怕AI回復太慢，價值觀相差過大讓他難以接受，詢問網友：「這種差距真的沒辦法彌補嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。