月薪7萬仍不選？他疑惑外送員遭女生嫌棄 眾人點頭：超危險

外送業近年隨需求興起，一名網友卻納悶為什麼女生都不願跟外送員在一起。他在Dcard以「外送員似乎是被眾女生嫌棄的職業」為題，表示明明也有高薪的外送員，然而不論是現實或網路都可以察覺這職業似乎是扣分項。

原PO表示自己是餐飲業主管，因為店裡常有外送單所以常接觸外送員，近日在網路上滑到月入7萬的外送員在徵求伴侶的影片，當中的評論區留言非常傷人。後來問了店內打工的女學生們，可不可以接受這樣的條件，結果每個人都秒拒絕，回覆分別是「可以不要是這個職業嗎」、「一天跑12小沒有陪伴時間，而且這職業好危險」、「如果要結婚沒辦法對父母開口男友做外送員」。

貼文曝光後網友紛紛提出無法接受的理由，「他的7萬完全是用時間堆出來的」、「只能接受外送是兼職，沒時間相處也可以接受陪他一起送外送」、「是我也不想嫁給外送員」、「不管男生女生都不太希望另一半的職業是外送員吧，講白了就是對未來職涯沒有幫助」、「畢竟不可能一輩子跑外送，根本就是個不穩定的職業」、「就是沒有發展性，又沒有保障」。

也有人指出部分外送員素質不佳，容易讓人留下不佳的刻板印象，「點了幾次外送，幾個正常一點，多數感覺有點不好說」、「跑過外送覺得怪人一堆，還有外送員間男女關係複雜的」、「蠻常叫外送的，當然有遇過很好的外送員，但真的遇到超多無法遵守指令」。

還有網友點出台灣交通混亂的問題，「台灣這環境真的高風險」、「真的危險，看看台灣交通事故傷亡人數」、「我覺得很危險，隨時可能會有職災，而且沒有保障」、「三不五時就有外送員車禍的新聞，工作時數拉高到12小時風險也跟著提升」、「沒什麼不對，只是這職業風險太大」。