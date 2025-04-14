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學歷造成價值觀差距？女友「活在當下」讓他困惑：還跟AI道謝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大的男網友女友就讀私校文組，秉持「活在當下」的生活態度，彼此價值觀相距很大。 示意圖／ingimage
一名台大的男網友女友就讀私校文組，秉持「活在當下」的生活態度，彼此價值觀相距很大。 示意圖／ingimage

感情世界中，彼此價值觀不同應該妥善溝通，避免爭吵。一名就讀台大的男網友發文，她的女友就讀私校文組，秉持「活在當下」的生活態度，一開始覺得沒什麼，但後來才發現女友完全不在乎課業，也沒有生涯規劃，有時還會跟ChatGPT道謝，以免AI回覆太慢，價值觀相差過大讓他難以接受，詢問網友：「這種差距真的沒辦法彌補嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他就讀台大，女友就讀某私校文組，秉持「活在當下」的態度。一開始他覺得女友灑脫的生活方式很迷人，後來卻發現她完全沒在管課業，每天不是在看韓劇就是玩抖音，對生涯規劃、財務規劃都沒想法，寧願用時間去「感受生活」，參加音樂季、環島或參與各種聚會。

原PO表示，他知道女友不是壞人，只是跟她「價值觀不同」，但相距過大的價值觀還是讓他感到困擾；他講求長期規劃，女友卻重視「靈性共鳴」，有時女友還會對ChatGPT道謝，認為以前對AI不禮貌，導致ChatGPT回覆太慢，對此他詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為與價值觀相近的人交往較合適，「價值觀和自己差異太大的，會抱持好奇互動，但不會當伴侶，會找較近似的人當伴侶，我覺得比較舒服」、「你們價值觀差距有點大，適合當朋友就好」、「價值觀的差異很大，你可以當做增廣見聞，當朋友就好」。

也有網友認為女友的價值觀與學歷無關，「我覺得跟學歷沒太大關連，單純是她想當躺平族、月光族、享受當下，我也有看過高學歷這樣的」、「這跟學歷無關吧，這應該跟個人個性以及信仰問題較有關聯」、「跟學歷無關，我遇過學歷跟原PO認識的女生差不多的人，但她不僅有自己的專業，還是很有想法的人」。

價值觀 兩性關係 女友 生涯規劃

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學歷造成價值觀差距？女友「活在當下」讓他困惑：還跟AI道謝

感情世界中，彼此價值觀不同應該妥善溝通，避免爭吵。一名就讀台大的男網友發文，她的女友就讀私校文組，秉持「活在當下」的生活態度，一開始覺得沒什麼，但後來才發現女友完全不在乎課業，也沒有生涯規劃，有時還會跟ChatGPT道謝，怕AI回復太慢，價值觀相差過大讓他難以接受，詢問網友：「這種差距真的沒辦法彌補嗎？」。

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