男邀女性友人作客卻被嫌生活習慣差 網看2惡習不挺：真的很髒

男女生活習慣不同，可能會引發兩性間的摩擦。有男網友近日抱怨，他邀請女性朋友至家中作客，想不到女方卻在短短幾個小時內，連續點出兩個看不慣的生活習慣，讓他感到無所適從。其他網友看了反而直言「習慣真的不好」，不過也有人力挺他表示，若對方的角色並非伴侶，也沒有資格挑三揀四。

一名網友在PTT發文表示，他最近邀請女生朋友到家裡作客，女方卻抱怨他的生活習慣不佳。據原PO描述，對方當時先是抱怨他洗臉時把浴室地板弄得溼答答，他則認為「過一下就會乾了」，未見其嚴重性；沒想到女方接著又指原PO穿著室內拖鞋到陽台再走回室內，腳底沾滿灰塵讓室內變髒，「完全沒有穿室內拖的意義」。原PO當場語塞，擔心追問會引發爭吵，只能默默轉移話題。

不少網友毫不留情直言，「你真的太隨便了」、「拖鞋踩出去又踩回來真的不行，我男的我都不行」、「我是女生，我也覺得你這樣很髒」、「家裡隨便可以，但不要讓別人也得忍受你的亂」、「她都解釋原因了，你還一臉問號，是有什麼理解困難嗎？」

部分網友則認為，原PO與這位女生的生活習慣顯然落差大，若無法調整，將來恐怕會衍生更多衝突，「生活習慣差太多的人真的沒辦法住一起」、「現在只是洗臉滴水、拖鞋踩灰，以後可能是衣服亂丟、馬桶不沖」、「除非你找到一個也一樣邋遢的伴侶，不然你對象大概都會因為類似理由離開你」。

不過也有人替原PO抱不平，指出女生來作客卻不客氣批評，有些過於主場思維，「不是自己家還這樣指指點點，是有點沒禮貌」、「不過來你家看你生活習慣的人，心裡八成也沒打算走太遠」、「房子是你的，她沒有資格說三道四」、「又不是你女友或老婆，不用在乎」、「你也可以看不慣她去別人家作客，還指指點點的習慣」。