快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友猶豫是否該告訴老婆關於兒子談戀愛的事情。示意圖／ingimage
網友猶豫是否該告訴老婆關於兒子談戀愛的事情。示意圖／ingimage

發現青春期的孩子戀愛，是否該告知另一半？一名網友在PTT發文透露，日前陪小兒子去看棒球，意外撞見國二的大兒子與一位清秀女孩牽手約會，這才發現兒子早已有女友。他坦言，大兒子成績維持不錯，也未因戀情影響課業，但若讓老婆知道，可能會立刻制止交往，讓他陷入該「誠實以對」還是「裝傻到底」的兩難抉擇。

這位網友在文中分享，當天其實是小兒子抱怨被哥哥放鳥，他才臨時一起前往球場，沒想到看到大兒子與女友甜蜜看球。原PO坦言，「本來就知道會有這一天，但沒想到他才國二就交女朋友，雖然成績沒掉，老婆知道肯定炸鍋。」因此猶豫是否要比照自己當年父親的作法，默默幫兒子書包裡放保險套

不少網友對原PO選擇沉默表示支持，認為戀愛是青春的自然歷程，與其干涉，不如適時給予指引與保護，「年輕人三分鐘熱度，搞不好下個月就分了，別急著拆散」、「沒影響課業就先觀察，有備而來比強行禁止好」、「你不讓他談，他只會更偷偷摸摸，還不如用對的方式教育他避險」、「搞不好被拆散影響課業還比較大」、「與其拆散戀情，不如由家長帶著理性與尊重去溝通，減少不必要的誤解與風險」。

然而，也有不少人持反對立場，認為夫妻之間應坦誠以對，尤其在牽涉未成年子女的教育問題上，不能單方面隱瞞。有網友提醒「若發生性行為，不管雙方年紀，對方家長若不諒解，真的會報性平，連學校都得處理」、「不要以為用保險套就萬無一失，數位性影像才是最大的風險，一旦流出，對人生影響更深遠」、「講呀，為了女方好，女方家長會感謝你」。

保險套 女友 戀愛 未成年 青春

延伸閱讀

全聯限時特賣1罕見水果！老饕曝口感：酸甜有奶味

台灣人喝飲料都會做1事！外國正妹滿頭問號 全網曝解答

「0關稅」讓車價更便宜？過來人舉1例曝實情：完全不甩

全聯限時特賣1罕見水果！老饕曝口感：酸甜有奶味

相關新聞

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

發現青春期的孩子戀愛，是否該告知另一半？一名網友在PTT發文透露，日前陪小兒子去看棒球，意外撞見國二的大兒子與一位清秀女孩牽手約會，這才發現兒子早已有女友。他坦言，大兒子成績維持不錯，也未因戀情影響課業，但若讓老婆知道，可能會立刻制止交往，讓他陷入該「誠實以對」還是「裝傻到底」的兩難抉擇。

「生一個爸媽給1千萬」能提高生育率？ 網酸：他們退休金都不夠花

台灣面臨少子化危機，現代人不婚不生的比例越來越高，即使有生育的家庭，也多只育有一個小孩，獨生子女的比例上升。PTT網友熱議「生一個爸媽給1000萬生育率會不會提高？」其他人卻認為，1000萬對於生兒育女根本是杯水車薪，光是置產就遠遠不夠，最關鍵的是，並不是每對父母都能負擔起這筆費用，家中能有這種資源的人早就生小孩了。

沒錢結不了婚？男女動機不一樣 他曝：女生有錢反而不想婚

男女結婚原因大不同？近日有網友在PTT發文探討「沒錢是不是不能結婚」，話題引發不少討論。原PO指出，男性常認為要先賺夠錢才能結婚，但女性則是反過來，擔心沒工作會被「抓去嫁人」，顯示男女對婚姻與經濟狀況的思考邏輯似乎南轅北轍。這番言論引起網友共鳴與爭論，掀起兩性觀念大戰。

書摘｜《從邊緣到核心》美國的制裁：決心走自己的路

2017年川普就任美國總統，美中關係丕變，美國將中國重新定位為戰略競爭對手，並隨即啟動貿易戰。2018年7月，美國以不公平貿易為由，對中國進口約340億美元的商品，加徵25%懲罰性關稅，半導體晶片就在其中。2019年5月美國將華為及其子公司，列為出口管制的實體清單，意味除非獲得商務部特別許可，它們將無法購買美國的半導體晶片。其後商務部擴大解釋，將管制範圍擴大到所有以美國技術生產的晶片，因此台積電被迫停止替華為製造晶片。在川普卸任總統前，還順利阻止了荷蘭的ASML將先進的EUV微影機輸出到中國，並於2020年12月將中芯國際列入實體清單，從此無法取得先進的晶圓製造設備和軟體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。