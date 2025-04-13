「生一個爸媽給1千萬」能提高生育率？ 網酸：他們退休金都不夠花

台灣面臨少子化危機，現代人不婚不生的比例越來越高，即使有生育的家庭，也都只育有一個小孩，造成獨生子女的比例上升。PTT網友熱議「生一個，爸媽給1000萬，生育率會不會提高？」其他人卻認為，1000萬對於生兒育女根本是杯水車薪，光是置產就遠遠不夠，最關鍵的是，並不是每對父母都能負擔起這筆費用，家中能有這種資源的人早就生小孩了。

一名網友在PTT發文表示，「台灣生育率低，年輕人大多不生，爸媽也要想想辦法幫忙才行。如果爸媽願意出1000萬當生育獎勵，生一個小孩給1000萬，生兩個給2000萬，台灣生育率會不會立刻提升？」他好奇，「你會不會因為這樣就決定生了？」

部分網友表示支持與羨慕，認為若有資源援助，確實能鼓勵生育，「有幫忙，1000萬真的可以考慮」、「幫我負責到大學畢業、請保母，再給1000萬可以考慮」、「我大哥生三個有房子，我二哥生一個也有，我都沒生也還是有」。

但也有不少人潑冷水，指出這樣的條件並不現實，「爸媽退休金都不夠花了，哪可能給你」、「不是每個家庭都能拿得出1000萬」、「隨便能給1000萬的家庭，本來就比較願意生」、「不是錢的問題，是找不到老婆啊」、「就算1000萬買不到一間房，還不是得自己扛生活成本」、「你生一個罕見病小孩，一年花掉2000萬誰負責？」、「這不是廢話嗎？有幾千萬還要考慮什麼？」、「家裡有這種資源的，早就三胎了吧」。