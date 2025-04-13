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沒錢結不了婚？男女動機不一樣 他曝：女生有錢反而不想婚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為男女想結婚的動機相反。示意圖/ingimage
網友認為男女想結婚的動機相反。示意圖/ingimage

男女結婚原因大不同？近日有網友在PTT發文探討「沒錢是不是不能結婚」，話題引發不少討論。原PO指出，男性常認為要先賺夠錢才能結婚，但女性則是反過來，擔心沒工作會被「抓去嫁人」，顯示男女對婚姻與經濟狀況的思考邏輯似乎南轅北轍。這番言論引起其他網友共鳴與爭論，掀起兩性觀念大戰。

該名網友在PTT發文表示，常聽到男性說「我要努力賺錢，這樣才能結婚」，但對不少女性來說，卻是「我要努力上班，這樣就不用結婚」。他進一步指出這種觀念的反差，反映出男女對婚姻與職涯的期望有所差異。

其他人留言，「女性的理想生活排序是上班Pro Max > 結婚 > 上班，並不是為了逃避結婚而工作，而是結婚相對起來沒那麼吸引人，男性則是美滿婚姻 > 上班Pro Max > 上班」、「女生現在努力上班，是為了提高身價，找個好對象」。

但也有網友指出結婚和金錢脫不了關係，「愛對方就不要拿金錢當藉口」、「女生有錢，是結不結婚都可以；男生沒錢，是根本別想結婚」、「男生不用買車、買房、高規格婚禮、蜜月跟上繳薪水就可以輕鬆結婚了」、「我週遭很多男生朋友被另一半嫌棄沒錢分手後，單身反而更是有錢，幾乎財富自由」、「結婚連結的就是財產，離婚吵的都是在分財產」、「沒AA才會覺得是錢的問題」。

PTT 分手 單身 婚姻 結婚 財富

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