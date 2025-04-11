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日本看臉、歐美好約！他怨台灣女生擇偶像考試 網：文化不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出台灣女生擇偶像考試。 示意圖／ingimage
一名網友指出台灣女生擇偶像考試。 示意圖／ingimage

不同國家的女生有自己的擇偶方式！一名網友在Dcard抱怨，日本女生偏好氣質穩重、外表乾淨的男性。歐美則是談吐大方、性格開朗的人大大加分。反觀台灣女生擇偶像是全方位測驗，談戀愛看的長遠，就連社交能力都很關鍵，好奇大家怎麼看待這樣的文化差異。

原PO表示近日跟朋友聊到與不同國家女生相處的感覺，發現差很多。日本女生在意外表與氣質，乾淨帥氣是基本加分項，偏好內斂、有禮貌、有美感的男生，不吃話術，反而「穩靜」是魅力。歐美女生喜歡敢講話、有自信、外向開朗的對象，情緒表達跟主動出擊是優勢，「有趣的靈魂」他們認為非常吃香，不在意收入但要求做自己、情緒穩定有擔當。

台灣女生反而像在打全方位測驗，顏值、聊天、情緒處理、未來規劃、朋友圈質感樣樣都要會。比較現實導向，台灣多數女生不只是談戀愛，同時會一邊思考「這個人能不能一起走下去？」 ，因此社交能力變得關鍵，連打字聊天都是潛在評分標準。

貼文曝光後不少網友提出看法，「華人愛比較，華人地區都是這樣」、「亞洲爸爸普遍寵女兒所以養的都會很好」、「日本女生好像反而不會想跟帥哥交往」、「大家追求的不一樣啦」、「我自己遇過的日韓女生，感覺不會很看中你的天生外貌，只要外表打扮得體」、「每個時代的人、各國也不同，這種刻板印象沒什麼好討論的」。

不過也有人分析「這也是為什麼華人離婚率比較低吧」、「西方女生一步一步往下想，不會像東方女生一次想到最後」、「台女會看得很後面，不會因為眼前好聊或好相處就在一起」、「在台灣，談戀愛不是一種娛樂體驗，而是長期交往的前哨戰 」。

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