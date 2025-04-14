已推甄上大學…高三女包辦家務月賺2.3萬 父讚：媲美專業人員

根據日媒「ほっとせなNEWS」報導，網友@nobita4989在社群平台X公開當年高三的女兒協助家務及發薪的經驗。照片中，一張裝有現金的薪資袋及詳細工作時數和計薪的表格，記錄了女兒透過家事勞動換取報酬的努力與成長，引起網友大讚「真是個溫暖的職場」、「這種家庭真棒」。

據內文表示，女兒當時已藉推甄確定之後就讀美術大學，並在一月取得駕照，因學業壓力減輕而空出大量時間。找不到短期打工機會的她，因父母都在上班，因此在爸爸建議下開始幫忙處理家務。她負責煮飯、接送家人、收拾房間、照顧寵物、打掃廁所、採買日用品、倒垃圾、甚至是開車載外婆到大醫院，陪同看診一整天等大小雜務，時薪以1,100日圓（約台幣253元）計算，一個月下來累積超過十萬日圓（約台幣23,000元）的報酬。

這段協助家務的經驗對高三的女兒而言，是透過努力達成購買喜愛物品與賺取玩樂所需金錢的過程，對當時父母都忙於工作的雙薪家庭來說，更是非常有力的支援。父親表示，女兒喜歡煮飯，覺得料理能紓壓，因此從不覺得辛苦，他覺得女兒處理家務的程度已經超過以前請過的家事協助人員。

對@nobita4989的分享，多數網友給予正面的回應，原PO表示女兒平均一天工作3.25小時，如果是家庭主婦，工時應該更長。如今女兒已在東京一人生活，仍會傳來親手做的美食照，讓父母既感到安心，也覺得十分欣慰。