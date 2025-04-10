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角色對調！她被爸媽問到不耐煩 憶幼時突慚愧：他們真的老了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現這幾年父母會詢問一些對年輕人來說稀鬆平常的小事，這時她才意識到「爸媽真的老了」。示意圖／ingimage
網友發現這幾年父母會詢問一些對年輕人來說稀鬆平常的小事，這時她才意識到「爸媽真的老了」。示意圖／ingimage

小時候常常都是長輩們教導我們許多事情，但隨著年紀增長，角色似乎對調了，例如長輩們會詢問各種科技方面的小問題。一名網友表示，這幾年發現父母會詢問一些對年輕人來說稀鬆平常的小事，這時她才意識到「爸媽真的老了」，因此想問問大家，是否也會因某件事意識到這點。

一名網友在Dcard「心情板」發文，小時候都是爸媽手把手教我們怎麼走路、寫字、面對這個世界，直到這幾年她才覺得角色好像對調了，像是父母已經不太會分辨假訊息，受不了一直被問又怕他們被騙，於是她在群組裝了防詐機器人。

前陣子原po爸爸突然問她該如何使用zoom視訊，因為他跟朋友一起報名線上烹飪課，原po教了很久好不容易才教會如何按，結果下次又忘記，不禁想著，長輩學東西的速度、記憶不如從前。昨天則是媽媽問她如何從ibon訂票，因為她和阿姨打算去看演唱會，但兩人不知道該怎麼線上購票，於是她又是一陣教學，只差沒教如何取票，這時她才忽然意識到，「爸爸媽媽真的老了」。

原po表示，對我們來說稀鬆平常的小事，對現在的父母要如何辨認、學會已經很不容易，彼此在溝通的過程有時會有情緒、不耐煩，她一想到小時候父母都耐心地教到她會為止，「想想就覺得很慚愧」，因此想問問大家，「有沒有人也是因為這樣意識到爸媽老了？」

不少網友有共鳴，「我也是，最近才有這種感覺，有時候突然想到還會鼻酸，現在有空就盡量回家看看父母，還會覺得小時候頂撞父母的自己很不懂事」、「這個只有長大以後，發現爸媽頭髮都白以後，心情就會很複雜…」、「我爸媽也是這樣，很多東西教了就忘記，原本會覺得他們是沒有用心學才會忘記，所以講話就都很不客氣，但出社會後才意識到不是這樣，真的就是年紀大了，記憶力變差，後來就慢慢改變自己說話態度，現在也不會這樣對爸媽了，覺得你已經有意識到很好了」。

不過，也有網友表示，有長輩超會用3C產品，「我上次教我75歲阿嬤怎麼apple pay，她一次就會，還會打來跟我用line視訊，根本天才阿嬤，她學會的速度，讓我覺得我才是那個原始人」、「我媽剛好相反超級會用3C產品…之前搶過張學友、江蕙的演唱會，好像也有買藍寶石大歌廳的票，完全難不倒她，我覺得我才是變老的那位」、「也不能怪他們啦，有時候時代的關係，不要說父母了，有些人也都跟不上」。

年輕人 父母 長輩

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