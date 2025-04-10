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「社恐女友」不跟長輩對話…他尷尬圓場 全場難忍：是沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨女友以社恐為由，面對長輩提問不發一語。 示意圖／Ingimage
一名網友抱怨女友以社恐為由，面對長輩提問不發一語。 示意圖／Ingimage

是社交恐懼還是沒禮貌？一名網友在Dcard發布貼文表示，透過交友軟體認識現在的女朋友，帶她回家時一言不發連招呼都不打，讓父母很不高興，尷尬的原PO只能以內向為由解釋。然而總是拒絕與親友接觸的女友讓他非常頭痛，無奈抱怨「總不可能都不見面吧」。

原PO透露今年在交友軟體找到女朋友，見面幾次後有去見爸媽，然而爸爸問問題時，對方一句話也不說，雖然最後他都有幫忙回答，但長期下來家人還是不滿「為什麼她都不說話」。問問題都不回答，連招呼也不打，原PO只能尷尬的勉強笑笑，以對方個性內向、社恐帶過。

近日同學相約吃飯，詢問原PO是否要帶女朋友去，他答應後回去問女友意見，卻又被拒絕。原PO強調自己非常愛她，才想讓她跟同學朋友家人親近，但事情不如他所願，無奈求助廣大網友遇到這種問題該怎麼解決？也因為這個問題考慮分手。

貼文曝光後不少網友傻眼，「這不是社恐，這是沒禮貌」、「怎麼有辦法人家問問題都不回的，我真的挺好奇你們怎麼在一起的」、「太誇張了吧，難道出門吃飯都不跟員工點餐嗎？陌生人都可以講話了」、「社恐不是沒禮貌的藉口，又沒要求她主動找話題聊天」、「打個招呼噓寒問暖是應該的，畢竟我想跟男友好好在一起，這已經是禮貌問題了」。

交友軟體 兩性關係 女友 社恐

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