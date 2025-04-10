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好爸爸不等於好情人？愛家夫忽視親密時光 妻哀嘆「心中酸楚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友說老公是「一百分好爸爸」，卻經常忽略她感受。示意圖／ingimage
一名女網友說老公是「一百分好爸爸」，卻經常忽略她感受。示意圖／ingimage

盡心照顧孩子的「好爸爸」，為何會忽略老婆感受呢？一名女網友發文，表示他的老公是「一百分好爸爸」，會用心規劃親子旅遊、疼愛孩子，卻經常忽略她感受，甚至連結婚紀念日都會忘記。對此，有網友分析夫妻之間的感情「從愛情變成了親情」。

一名女網友在Dcard發文，表示她的老公是「一百分好爸爸」，非常照顧孩子，會精心準備孩子的生日宴會、用心規劃親子旅遊，薪水全部上繳，非常愛這個家，卻不是「好情人」，常態性忘記她的生日和結婚紀念日，容易忽略她的感受。

原PO表示，她也跟老公提過此事，她只需要每天出門前的擁抱、一句「我愛妳」、結婚紀念日的一朵玫瑰花，老公卻做不到，他只表示愛家就包含愛老婆，陪伴家庭就是他對於「愛」的展現，但夫妻間的「親密時光近乎於零」。原PO也跟姊妹們聊過此事，大家都覺得老公已經是「80分好男人」，原PO仍難忍「心裡的酸楚」。

此文一出，有網友分析夫妻的關係，認為他們的感情從愛情變成了「親情」，「我覺得你們的愛情，變成了親情，如果他已經對這段婚姻的感受，變成只是一種義務跟責任，那妳會很痛苦，因為妳內心還沒有轉變成親情」。

也有網友提出增進夫妻感情的技巧，「妳跟他說每週六是你們約會日，孩子給老人帶，感情本來就是需要經營的」、「也可以安排一下單獨吃個飯、出去散步一下，平日多聊天這樣」、「妳在家的時候也可以撒嬌、創造氣氛」、「出門主動抱老公，結婚紀念日妳出點子找餐廳送他想要的東西」。

也有網友分享類似經驗，「我也是這樣，一切都是在孩子出生後改變的，他的全心全意都到孩子身上，可能每天要處理孩子的大小事就耗盡了吧」、「我先生結婚後當然少了當初交往時的接送、交往時的小禮物，但是我可能也忙孩子的照顧，相處模式就變成互相協助對方，有時候也會想念那段時光」。

兩性關係 夫妻關係 愛情 親情

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