好的都給外孫…內孫吃2隻蝦也被罵！ 婆婆晚年悽慘下場曝 媳搖頭：現世報

在家裡長期遭到不平等待遇該怎麼辦？近日有一名人妻指出，婆婆以前都只顧外孫，有好吃好用的就給他獨享，內孫在飯桌上多吃2隻蝦都會被罵，從沒疼過他，讓她感到相當心酸及無奈。如今，婆婆年事已高，才在那要求公平，但連女兒都不理她，讓人妻感嘆「沒想到現世報這麼快」。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，以前婆婆每周為小姑返家擺桌設宴，無論是好吃的或是好用的，永遠只為小姑準備。自己的孩子多吃了幾隻蝦，都會被責罵，她也直接告訴孩子這些食物是「買給小姑小孩吃的」。這樣的差別待遇讓她的孩子年紀輕輕就感受到偏心，不喜歡去找奶奶。

結果多年過去，婆婆年事已高，才開始要求公平對待，看醫生要輪流載，最後連女兒都不理她。原PO則認為父母總是偏愛沒能力的孩子，卻把責任壓在有能力的那一方身上，「能者多勞」，也感嘆直呼「沒想到現世報那麼快」。

此文一出，網友也留言表示，「很多愚父母都是如此，媳婦永遠都是外人」、「不理就好了，做人是互相的」、「就是有這種人，不奇怪」、「跟我婆百分之百相像，不被疼的反而有出息」、「自立自強最重要」、「就是因果循環，妳欠她的總要還的，不是一家人，不進一家門」。